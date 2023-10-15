俄羅斯消息報報導，中共早期領導人、毛澤東的盟友、中共革命家王明的長子王丹芝，在10月10日死在莫斯科的住處，年84歲。住處並無外力入侵的痕跡，應該是年老自然身亡。

知情人士說：「王丹芝老人住在莫斯科伏龍岑斯卡亞堤岸(英文：Frunzenskaya Embankment)的一間公寓，公寓的管理人員每天會敲門與住戶寒暄，當天王先生沒有開門，管理員進屋發現，老人已經死亡。」

警方說，遺體上沒有發現暴力痕跡，目前檢察官正在調查，隨後會開立死亡證明。

王丹芝1939年出生陝北延安，他的父親王明，本名陳紹禹，是中共黨史裡的重要人物，雖然現在已很少被提及。王留學蘇聯，精通俄語，是中共革命集團中最早的成員「二十八個半布爾什維克」之一。因此在1920~30年代，被史達林指定為中國革命的主要領導者。那段期間，主要是按照蘇聯的指示，在城市地區發動各種革命，稱為「國際派路線」。

不過，王明時期的中共發展並不成功，幾次城市革命反而損失慘重，相對的，毛澤東農村發展路線，爭取到更多的群眾。到了長征期間，中共對蘇聯的連絡電台丟失，國際派失去蘇聯的指示，農村派佔了上風。到了延安時期，王明的權力基本上已被徹底架空，僅負責與蘇聯特派員交涉和聯絡事宜。1949年後，王明離開中國大陸，從1956年起就旅居蘇聯，直到生命結束。