總統參選人賴清德15日下午4點與挑戰四連霸的民進黨立委趙天麟舉行聯合競選總部成立大會。賴清德肯定趙天麟在國防、外交委員會的積極貢獻，趙天麟也呼籲支持者，最後階段不要攻擊對手、拒絕謠言抹黑和威脅利誘。

賴清德表示，此次總統、立委大選結果將影響台灣未來的發展和地區和平，台灣面對大陸的威脅、打壓也越來越嚴重。趙天麟是立院國防及外交委員會的專業人才，不但全力支持蔡英文總統的國防自主、軍事採購計畫，對於「新南向政策」也大力支持，積極促成台灣、泰國的國會聯誼會。

此外，面對台灣2050淨零轉型的能源政策，在新能源政策上，趙天麟也促成「台灣國會氫能與潔淨能源促進會」。賴清德懇請鄉親，支持民進黨國會過半，支持趙天麟連任。

「選對立委，和選對市長一樣重要！」高雄市長陳其邁表示，高市經過3年努力，成功翻轉六都墊底排名，今年攀上第1。台積電最先進製程落腳高雄，亞灣區推動智慧科技創新園區有成。輕軌即將成圓，也將連結鼓山區與市中心的發展。趙天麟在中央爭取內惟藝術中心、輕軌等高雄建設經費，功不可沒。

趙天麟表示，高雄近年來迎接台積電、流行天團演唱會，已經成功翻轉工業的角色，締造成功的故事。淨零、碳排帶來的轉機將是台灣下一座護國神山，高雄勢必成為領頭羊，成為亞太地區的東京、歐洲的柏林。

第六選區鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅區是高雄最美的腹地，未來4年希望從柴山到衛武營，從愛河到高雄港，建立全新、最美的綠廊帶，成為高雄的示範區。

趙天麟強調，立院近來協助台灣買到了F16Ｖ戰機、M1A2T戰車，潛艦國造更是台灣的驕傲。此次選舉怪象頻傳，趙天麟也呼籲支持者，千萬不要批評攻擊他的對手，不要相信所有的造謠抹黑，拒絕威脅利誘。