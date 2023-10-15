桃園市保安警察大隊15日凌晨巡邏行經中壢區，發現一台休旅車違規停在機車停等區，駕駛見警趨近，竟以時速破百公里加速逃逸，還連闖2個紅燈。(影片翻拍)

桃園市保安警察大隊15日凌晨巡邏行經中壢區，發現一台休旅車違規停在機車停等區，駕駛見警趨近，竟以時速破百公里加速逃逸，還連闖2個紅燈，最後撞到車子才停下，保警當場破窗喝令車內4人下車，並在身上和車內起出一級毒品海洛因、二級毒品安非他命和針筒等，訊後依毒品罪送辦，並開出闖紅燈等交通罰單。

桃園市保安警察大隊員警15日凌晨1點巡邏至中壢區中華路一段與文化二路口時，見一台休旅車停等紅燈時霸占機車停等區，欲下車勸導，豈料該車不顧紅燈亮著，竟踩油門往中華路南下方向加速逃逸，不但連闖2個紅燈，時速也破百，行經閃黃燈路口也沒停下。

員警擔憂有異狀尾隨，一度被海放，該車在第三個路口撞上停等紅燈的其他轎車才停下，警車追上後立即下車喝令下車，見車內不從，為防再度駕車逃跑，當場破窗並喝令車內4人下車接受盤查。

警方在他們身上和車上查獲一級毒品海洛因3包共10.4公克、二級毒品安非他命3包共2.04公克，以及海洛因注射針筒1枝等，4嫌年近40歲，全案除依涉嫌違反毒品危害防制條例移送偵辦，也對丁姓駕駛開出闖紅燈、危險駕駛等交通罰單。

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