民眾黨總統參選人柯文哲的基隆「選哲之友會」後援會15日成立。原親民黨籍的前議員莊錦田接任基隆哲友會總顧問。（徐佑昇攝）

民眾黨總統參選人柯文哲的基隆「選哲之友會」後援會15日成立。民眾黨籍的基隆市副市長邱佩琳以當年柯對其父親邱創煥的關心舉例，指出柯只是不擅長表達，內心卻是溫柔體貼的人，也希望大家做出明智的選擇。（台灣民眾黨提供／徐佑昇基隆傳真）

民眾黨總統候選人柯文哲15日出席基隆選哲之友會成立，原親民黨籍的資深前議員莊錦田出任總顧問，象徵第三勢力整合。柯表示，基隆捷運就是騙局一場，光八堵到基隆，鐵軌兩邊都是房子，要拆哪一邊？根本完全沒計畫，並笑說是「眼睛業障重，假的」。柯也批賴清德，對於女大學生提出綠營貪污卻反質疑要證據是「睜眼說瞎話」。

嗆基捷沒到基隆是騙局！ 柯酸賴清德： 說瞎話能力不錯

15日基隆選哲之友會正式成立，基隆市副市長邱佩琳、全國台灣選哲之友會總會長羅昌鑑、基隆哲友會總會長林慶宗、出身基隆的民眾黨前秘書長謝立功、立委邱臣遠，以及競辦總幹事黃珊珊、副總幹事林國成都到現場共襄盛舉。

柯文哲表示，今天到外木山了解四接議題，目前規畫一接到七接，有的是中油管理，有的是台電管理，但真的統統都需要蓋嗎，還是只因為「分工不合作」造成各做各的？另外，2024年協和電廠除役，2027年後新電廠才會完成，那是真的缺電嗎？目前2025目標，燃氣占全台灣50％，但到2050年又要降到25％，蓋新電廠卻只用25年，真的符合效益？應整體評估對基隆港影響、生態破壞等考量。

柯也提及中山大學女學生嗆賴清德「民進黨貪汙這麼多，要怎麼解決」，賴當下竟反質疑「有什麼具體的事證」，「哇！賴清德睜眼說瞎話能力實在不錯，厲害哦」，他和賴算台大系出同門，但當時台大醫院並沒有教他這一招。

柯更批，賴清德喊出私大生每人每年補助3.5萬，但少子化造成高教關門問題仍然無解；買雞蛋花5.6億，豬肉也補助數億，民進黨為什麼遇到問題就發錢，而不是做雞舍改建、養豬業升級等長遠規畫？

柯也提到，之前到基隆漁會，了解到有缺工問題，疫情後陸籍漁工回鄉後難再入境；漁船檢驗又繁複，但評鑑成員沒有業界代表。白帶魚銷陸，台灣檢驗陸方不承認，還有商標問題，這些老百姓每天生活的問題，政府要幫忙協調解決，他當時就請黨籍立委聯絡跨部門試圖解決。

柯更提到，新加坡在疫情期間機場改裝，雇1000個年輕人教小販E化，花2年推動無現金交易，同一時間台灣卻在發三倍券、五倍券、6000元，錯失數位轉型的最好時機。

柯也指，要當2024年的總統，必須正直誠信、不說謊。2017年3月17日總統蔡英文來基隆，說要花80億蓋輕軌，4年後完成，「現在在哪裡？」

柯回顧，到了第3年，中央把他找到交通部，說「現在要變捷運了」，規畫花400多億；再隔了一年，說捷運路線要改，425億變697億。但光八堵到基隆，鐵軌兩邊都是房子，要拆哪一邊？結果才知道八堵和基隆之間沒有計畫，「基隆捷運竟然沒有基隆」，讓人不可思議。

柯表示，人民要的總統只要不要說謊、說實話，正直誠信，不要貪污，不要意識形態太強，該做的建設一步一步努力做，邁向團結、和諧的台灣。

邱佩琳表示，當年父親邱創煥因摔跤不舒服住院，醫院說插鼻胃管流血，問要不要做MRI、胃鏡，她請教柯專業醫療建議，柯幽默回說「我來幫妳當翻譯蒟蒻」，化解她的緊張。柯只是不擅長表達，內心卻是溫柔體貼的人，也希望大家做出明智的選擇。

接下基隆選哲之友會總顧問的莊錦田則表示，他和林國成、黃珊珊是20幾年老友，願意接下總顧問一職，是觀察柯文哲生活簡單，先前擔任醫生，8年市政還了500多億的債，光省下的2、30億利息，拿來建設成效就很大，莊也指，需要有更好的選擇，選到對的人，讓人民生活品質改變很大。