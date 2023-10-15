嗆基捷沒到基隆是騙局！ 柯酸賴清德： 說瞎話能力不錯

民眾黨總統候選人柯文哲15日出席基隆選哲之友會成立，原親民黨籍的資深前議員莊錦田出任總顧問，象徵第三勢力整合。柯表示，基隆捷運就是騙局一場，光八堵到基隆，鐵軌兩邊都是房子，要拆哪一邊？根本完全沒計畫，並笑說是「眼睛業障重，假的」。柯也批賴清德，對於女大學生提出綠營貪污卻反質疑要證據是「睜眼說瞎話」。
15日基隆選哲之友會正式成立，基隆市副市長邱佩琳、全國台灣選哲之友會總會長羅昌鑑、基隆哲友會總會長林慶宗、出身基隆的民眾黨前秘書長謝立功、立委邱臣遠，以及競辦總幹事黃珊珊、副總幹事林國成都到現場共襄盛舉。
柯文哲表示，今天到外木山了解四接議題，目前規畫一接到七接，有的是中油管理，有的是台電管理，但真的統統都需要蓋嗎，還是只因為「分工不合作」造成各做各的？另外，2024年協和電廠除役，2027年後新電廠才會完成，那是真的缺電嗎？目前2025目標，燃氣占全台灣50％，但到2050年又要降到25％，蓋新電廠卻只用25年，真的符合效益？應整體評估對基隆港影響、生態破壞等考量。
柯也提及中山大學女學生嗆賴清德「民進黨貪汙這麼多，要怎麼解決」，賴當下竟反質疑「有什麼具體的事證」，「哇！賴清德睜眼說瞎話能力實在不錯，厲害哦」，他和賴算台大系出同門，但當時台大醫院並沒有教他這一招。
柯更批，賴清德喊出私大生每人每年補助3.5萬，但少子化造成高教關門問題仍然無解；買雞蛋花5.6億，豬肉也補助數億，民進黨為什麼遇到問題就發錢，而不是做雞舍改建、養豬業升級等長遠規畫？
柯也提到，之前到基隆漁會，了解到有缺工問題，疫情後陸籍漁工回鄉後難再入境；漁船檢驗又繁複，但評鑑成員沒有業界代表。白帶魚銷陸，台灣檢驗陸方不承認，還有商標問題，這些老百姓每天生活的問題，政府要幫忙協調解決，他當時就請黨籍立委聯絡跨部門試圖解決。
柯更提到，新加坡在疫情期間機場改裝，雇1000個年輕人教小販E化，花2年推動無現金交易，同一時間台灣卻在發三倍券、五倍券、6000元，錯失數位轉型的最好時機。
柯也指，要當2024年的總統，必須正直誠信、不說謊。2017年3月17日總統蔡英文來基隆，說要花80億蓋輕軌，4年後完成，「現在在哪裡？」
柯回顧，到了第3年，中央把他找到交通部，說「現在要變捷運了」，規畫花400多億；再隔了一年，說捷運路線要改，425億變697億。但光八堵到基隆，鐵軌兩邊都是房子，要拆哪一邊？結果才知道八堵和基隆之間沒有計畫，「基隆捷運竟然沒有基隆」，讓人不可思議。
柯表示，人民要的總統只要不要說謊、說實話，正直誠信，不要貪污，不要意識形態太強，該做的建設一步一步努力做，邁向團結、和諧的台灣。
邱佩琳表示，當年父親邱創煥因摔跤不舒服住院，醫院說插鼻胃管流血，問要不要做MRI、胃鏡，她請教柯專業醫療建議，柯幽默回說「我來幫妳當翻譯蒟蒻」，化解她的緊張。柯只是不擅長表達，內心卻是溫柔體貼的人，也希望大家做出明智的選擇。
接下基隆選哲之友會總顧問的莊錦田則表示，他和林國成、黃珊珊是20幾年老友，願意接下總顧問一職，是觀察柯文哲生活簡單，先前擔任醫生，8年市政還了500多億的債，光省下的2、30億利息，拿來建設成效就很大，莊也指，需要有更好的選擇，選到對的人，讓人民生活品質改變很大。
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