藝人熊熊（卓毓彤）外型亮麗又有G罩杯身材，被封「美胸女神」，她拍攝寫真DVD出道，在節目、戲劇圈活躍，岀演多部影視作品，活潑開朗的個性圈粉無數，除了透過社群平台與粉絲互動，也斜槓YouTuber和零食產業，她今年2月14日登記與男友結婚，正式升格人妻成功懷孕，近日她舉辦寶寶性別派對，看到顏色那一刻眾人瞬間超激動。

熊熊昨日在社群分享寶寶性別派對的影片，甜喊：「謝謝千里迢迢來參與性別趴的朋友們，謝謝大家的祝福，我愛大家」，影片中熊熊穿著白色洋裝，與老公Mars手牽著手向前走，兩人對於即將公布的寶寶性別看似有些緊張，走到觀景區後遠方爆發出粉色的煙霧彈，熊熊開心與友人擁抱，一度跳起來，看起來十分高興，影片中也放出寶寶的超音波照。篠崎泫留言「煙霧真漂亮」，琳妲祝福「大大大恭喜啦」，黃云歆也回應「好期待呀！一定長超級美」，許多網友表示：「恭喜可愛的熊寶貝」、「耶我猜對了」、「粉煙霧太震撼了吧」、「58歲才能交男朋友喔」、「恭喜有小美女」、「到時可以一起玩囉～」、「未來出生會被熊熊打扮得很可愛」、「好感動哦」。

熊熊與老公Mars曾經分手但沒有交惡，某次Mars因為工作上的事情向熊熊請教，兩人才重新燃起愛火，在一起一段時間後熊熊主動向Mars求婚，當時公司尾牙結束，Mars和她一起等車，熊熊就說「可以先送我生日禮物嗎？我生日時可以跟我去公證嗎？」結果被Mars拒絕，熊熊提及內心不知所措，沉默一段時間後，Mars才開口說要看日子登記結婚，熊熊也馬上說好，訂在2月14日情人節完成結婚登記。