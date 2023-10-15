團體朗讀學生穿著傳統服飾競賽。（新北市教育局提供）

新北市「112年各級學校國際語文競賽-東南亞語文組」今（15）日在秀朗國小舉行，共有95校逾千名親師生參賽，競賽共7國語文，包含越南、印尼、泰國、柬埔寨、緬甸、馬來西亞、菲律賓，競賽組別有「團體朗讀」及「團體歌謠」2大類組，共20隊榮獲團體朗讀特優，6隊獲得團體歌謠特優。

新北市教育局表示，本次國際語文競賽東南亞語文組朗讀文稿及歌曲範圍，取自新北市自編東南亞多元文化繪本、母語教材內容以及當地的童謠，透過「以賽促學」，讓學生認識多元文化及風土民情；今年度更將團體親子競賽過往須新住民家長共同參賽的限制放寬，讓更多親師生一同參與競賽，共襄盛舉。

忠義國小許安妮及許安芸姊妹，在校選修越南語，媽媽是越南新住民，姊姊安妮每年都和媽媽一起報名東南亞語文競賽越南語團體歌謠項目，今年妹妹安芸也加入。許安妮說，參與練習的過程中，更了解了越南文化及歌謠。

教育局表示，為提升外籍生學習華語的口說能力，今年也舉辦第1屆「國際語文競賽-外籍生華語組影片徵稿」活動，歡迎符合資格的外籍生及國際交換生報名參賽，讓國際語文競賽引領新北市成為更多元、更國際的城市。相關競賽資訊可至國際教育資訊網報名專區查詢。