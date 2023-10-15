韓勾ㄟ金針菇（左起）、台大教授余家斌、陳柏霖、具俊曄。（灰魚影像提供）

徐若瑄（左）私下依舊平易近人。（灰魚影像提供）

陳柏霖本季希望加入YouTuber一同錄製，親自邀請千千。（灰魚影像提供）

陳柏霖與柴犬Afuri擔綱主持的探索生態大型綜藝節目《極島森林2》今釋出首支預告，集結具俊曄、徐若瑄、黃宣、侯彥西、王淨5位大咖及3位超高人氣YouTuber韓勾ㄟ金針菇、千千進食中、昆蟲擾西吳沁婕一同參與。被譽為「戲劇最強綠葉」的侯彥西鮮少參與綜藝節目，沒想到拍攝過程太放鬆，直接對著陳柏霖與黃宣大露屁屁，讓陳柏霖嚇得無力招架，封他為最ㄎㄧㄤ來賓。

暌違將近2年，《極島森林2》再度從北到南，從宜蘭到小琉球，四趟旅程共錄製20天，陳柏霖不曾喊過累。他說：「每一趟旅程都學習到很多，能夠與朋友有這樣的體驗，真的非常好玩。」這4趟旅程，陳柏霖分別與具俊曄、金針菇前往宜蘭太平山國家森林遊樂區；與徐若瑄到國立屏東科技大學保育類野生動物收容中心；與千千到小琉球；與黃宣、侯彥西前往台灣櫻花鉤吻鮭生態中心、司界蘭溪、溪頭自然教育園區；最後與王淨、昆蟲擾西抵達屏東神山部落與藤枝國家森林遊樂區。

4趟旅程有笑有淚，被問到哪一位嘉賓最ㄎㄧㄤ最失控，陳柏霖毫不猶豫地回答：「絕對是黃宣跟侯彥西。」黃宣與侯彥西事前互不相識，但都擁有幽默趣味的靈魂，第一次見面便一見如故，玩起遊戲來瘋狂程度不相上下，侯彥西甚至還脫褲露出光滑屁股，陳柏霖在旁直搖頭，無奈苦笑。讓人意外的是，千千竟然也是陳柏霖認為最失控的來賓，除了食量以外，陳柏霖笑說：「她的廚藝很驚人。」要大家看了節目就知道。

另外，陳柏霖對徐若瑄的螢幕印象，是個「暖心溫柔」的天后，事實上她很平易近人，走在大自然深山裏也像個大剌剌的男孩！直呼：「她在現場很幽默活潑！」相處起來像好朋友般沒有壓力。

陳柏霖表示，第2季不論是工作人員還是藝人們都很投入享受拍攝，自己則是更進入狀況，整個人狀態比起第1季「更鬆」。本季陳柏霖也首次擔任節目監製，從幕後的藝人、學者邀約到節目拍攝時的每日菜單，全都親力親為，絲毫不馬虎，展現處女座細心講究的一面。

在前期企劃時，他便提供多種想法，也主動提出希望邀請人氣YouTuber一同參與錄製，加上他本身便是千千、金針菇、昆蟲擾西的粉絲，因此也算是滿足自己的小小私心。除此之外，陳柏霖為了每位來賓，事前特別把每一餐的料理菜單，都先寫在辦公室的白板上，針對不同人的飲食喜好規劃不同菜色，十分用心。

不僅如此，本季主打「綠色娛樂」，強調用娛樂包裝大量知識，因此陳柏霖事前還到台灣大學上課，先與森林系教授余家斌討教森林療癒的知識，為的就是在拍攝時能夠更理解其意義與實踐。他也為了能夠到海底探訪海龜，與千千一起在開拍前1個月，報考潛水執照。《極島森林2》將於11月12日首播。