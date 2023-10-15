許多人都會購買鋁罐咖啡提神醒腦。一位男子近日購買知名的M牌鋁罐咖啡，明明還在有效期限內，沒想到咖啡倒出來卻漂有一塊塊的白色漂浮物，讓他直呼畫面很可怕。對此，許多老饕指出，其實白色漂浮物只是乳脂肪，是相當正常的現象，認為他是大驚小怪。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「雖然有說明，但是這樣也太可怕了…喝起來就感覺怪怪的」，附圖則是他將M牌鋁罐咖啡倒在地上，上面明顯有一塊塊的白色乳脂肪漂浮。

咖啡有標示飲用前請搖勻、若有乳脂肪上浮或咖啡沉澱都是自然現象。（翻攝自爆怨公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「上面的白色漂浮物～這是奶精」、「奶精結塊，正常的」、「奶精沉澱結塊吧」；有不少人說明，鋁罐上本來就有相關標示，就能避免沉澱情況發生，「乳脂分離，正常現象，搖一搖就好了」、「都提醒沉澱是正常，要搖。閱讀上有什麼問題？」、「就說飲用前搖晃，有看到還在那邊好可怕，到底…眼睛還好嗎？」、「使用前請先搖搖，不是搖屁股是搖瓶子！」。

另外也有人提醒，原PO在地上倒咖啡要記得清理，「…你倒那邊後來有清嗎？」、「你該不會就是想要發文，而買1罐咖啡然後倒地上吧」、「倒在地上有拿拖把拖一拖嗎？」、「為什麼要倒地上…這樣是要看什麼？」。