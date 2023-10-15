陳德修14日在台北舉辦簽唱會。（陳德修工作室提供）

陳德修（脩）過去曾出演《終極三國》的劉備一角讓人印象深刻，近年於大陸跟台灣兩地努力耕耘演藝事業，前陣子陳德修於今年正式展開了2023陳德修Shu『After Rain Before Red』巡迴簽唱會，九月底剛結束西安場，馬不停蹄又回到台北站！昨（14日）於後台 BackStage Café舉辦台北場，也是他睽違4年在台北開唱，與來自北中南各地的的許多鐵粉及老朋友們相聚。

回到熟悉的台北，當然少不了好友的力挺。東城衛成員之一的貝斯手Free Dun鄧樺敦（鐙）也現身演唱會相挺更抱著自己的兒子上台跟大家打招呼，並重操舊業拿起樂器與脩在台上合體演唱了一段〈Wake me up〉歌曲，粉絲也沈浸在回憶殺當中，現場氣氛嗨到最高點！另外，汪東城因為有工作行程無法前來，但也送上花籃祝福好友陳德修演唱會順利圓滿！

這次台北場演出，陳德修精心安排並演出了多首東城衛時期的創作歌曲，包含〈天使的距離〉、〈淚了〉、安可曲〈夠愛〉等曲目。他在台上回憶起疫情那段令所有人都停擺的低潮時光，當時疫情嚴重只能被困在原地的難熬讓陳德修萌生不服輸的想法，於是他便上網找教學自學唱歌從最基礎的發聲開始練習，後來竟因為重感冒導致聲帶拉傷，醫生囑咐他一個月不能講話讓他十分沮喪，復原之後他發現只要喝到一點點奶茶聲音就會啞掉，讓身為奶茶控的他覺得太痛苦了。陳德修也用自身度過低潮的經驗鼓勵現場支持他的粉絲朋友們，並帶來他的新單曲〈重生〉，希望每個人都能度過自己的關卡。

意外的是，演出尾聲突然發生狀況，有一位女粉絲現場突然感到身體不適暈倒，工作人員當場緊急處理並叫了救護車，醫護人員幫她量血壓後狀況良好並無大礙，雖然沒有送醫但醫護人員也詳細確認她的狀況，脩知道後也請工作人員安排她在沙發區坐著休息用餐，等到恢復狀況再安全回家，展現滿滿的親切和寵粉力。