侯辦表示，金溥聰記者會提到的數字表格，提供參考。 （侯辦提供）

金溥聰曝藍白二會原訂"這時間"開談! 還原"會談氣氛"嘆:怎說變臉就變臉?

藍白合會前會於14日首次登場，雙方對於產生在野最強候選人方式沒共識，民眾黨總統參選人柯文哲酸，侯友宜的競辦執行長金溥聰故意提出一個很難執行的「開放式民主初選」，看起來沒有合作的打算。而金溥聰今親上火線回擊，強調柯文哲只想照自己的方式，否則就不談了，「昨天不是談得很好嗎？怎麼今天說翻臉就翻臉？」

金溥聰表示，他臨時召開記者會，因為柯陣營有很多動作，他必須要有所回應，首先柯文哲誤會了，所謂簽署下架民進黨的認同卡，這不是要消滅民進黨，而是要做不好的民進黨下台，柯的說法好像是說國民黨在搞台灣對立，甚至柯文哲8月接受媒體專訪時就提到，下架民進黨也是他的目標之一，呼籲柯文哲不必扭曲國民黨是刻意鬥爭別人。

金溥聰表示，對於如何找出在野最強候選人？柯好像誤會一些事情。所謂簽署「認同卡」下架民進黨，不是要消滅民進黨，而是要政黨輪替。柯文哲在上中天電視盧秀芳辣晚報也曾說要下架民進黨，不必扭曲國民黨原意。

第二，柯文哲自認講話很直，因為是外科醫師。金溥聰提到，講話直不直與是不是醫師無關，講話直不是重點，有沒有道理才最重要。大家要講理，凡是就事論事，不要隨便牽拖。

對於「信度和效度」，金溥聰解釋，在野既然要找出最強候選人，如果用全民調，如何測出是最強候選人？「效度」是民調能不能真正測到想要測到的東西。今天如果一個靶，靶心是想要測的東西，射10支箭，通通都在靶心周圍，不但打得準，而且重複打得準，這是又有效度又有信度。如果離靶心很遠，但也通通打到那裡，是很有信度，但沒有效度。

金溥聰指出，他勸告柯文哲說話直不直跟醫生無關，是要有道理，他對柯文哲有點無言，他還人身攻擊，凡是就事論事不要牽拖，未來會議中要談到信度效度，在野要找出最強候選人，只用全民調要怎麼找出來？怎麼能夠測的準是效度問題，柯文哲一天到晚講科學，就不要扯有的沒有，「我們只是提出有疑慮的，不是說做民調不對。」

金溥聰指出，在野聯盟要排除灌票等干擾因素，所以設計認同卡，就是要來篩掉存心干擾的人，全世界行諸多年，呼籲柯文哲別因為不是用他們的方法就翻臉，「以己之心度他人之腹」，大酸柯文哲總是變來變去，有意見就坐來下再談，「昨天不是談得很好嗎？怎麼今天說翻臉就翻臉」。

金溥聰強調，全民調有效度、信度的問題，柯文哲一天到晚講科學與民主，「不該去扯有的沒的」，他沒說民調是錯的，只是認為比全民調有疑慮，而距離選舉還有三個月，民調就一定是真嗎？民調都在變，全民調會出現很大誤差，柯文哲若有對民調有知識，歡迎面對面來談。