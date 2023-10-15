台語形容詞「浮浪貢」是描述人有漫不經心、一事無成等撞太，但國家文藝獎得主王榮裕有不同見解，他以系列劇作重新詮釋這個詞彙，他表示，「浮浪貢」一族對生命充滿好奇，充滿熱愛，「因為有愛，所以浮浪貢也會開花。」因此最終他真正想傳達的，是台灣人如何可以因為愛而開花。

「浮浪貢開花」系列自2006年推出，以離家漂浪的浮浪貢阿才回到闊別十五年的故鄉而展開的一系列喜劇，透過金枝風格絢麗又奔放自由的獨特美學，席捲老中青三代觀眾，掀起全台「帶爸媽看戲」熱潮，引領國內台語歌舞喜劇潮流，更是國內劇場界首見原班角色人馬的系列劇集。至今演出117場次，累積逾10萬觀眾。

五位主要演員包括李允中、施冬麟、劉淑娟、高銘謙、曾鏵萱，更是從首演開始的核心班底，舞台上共同十數年的深厚默契與功力，讓他們演繹的這些角色不但成為陪伴觀眾成長的原型人物，王榮裕表示，「同批演員持續演出相同角色17年，也真是創下劇場界的記錄了。」

浮浪貢開花五部曲《再會啦心所愛的人》描述主角阿才遇上青春叛逆期的外甥令果，大小浮浪貢擦出的意外火花，惹得全家因此吵翻天，接著又和走唱歌女百合意外重逢，而令果似乎也正情竇初開。城市邊緣的小酒館裡，一群來自各地的異鄉漂流人，帶著各自的故事在這裡相遇，上演出一幕幕浮浪人生百態，笑淚交織當中，映照出台灣社會底層角落的時代縮影，更在幽默詼諧的對白與歌舞中，寫實呈現小人物生命裡的喜怒哀樂。

孫詩珮在劇中戲份吃重，飾演命運漂泊的走唱歌女百合，不但要大唱大跳現代歌舞，更要和浮浪貢阿才大談感情戲，詮釋兩個相愛卻自由不羈的靈魂，所共同唱演的這齣幸福大戲。

演出將於11月11日至12日到台中國家歌劇院、12月16日到台南文化中心巡演。