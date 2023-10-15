篠崎泫與粉絲開心合影。（時報出版提供）

台日混血女星篠崎泫推出個人自傳體新書《別讓世界奪走你該有的燦爛：餘生，只需要取悅自己》，昨（14日）舉行簽書會，雖然赤裸裸剝開過往，讓她數度痛苦不堪，形容像是「精神分裂」，甚至接受精神治療一陣子，篠崎泫感性說：「我要感謝那個從精神崩壞的深淵裡，努力振作、沒有放棄的我自己。」

篠崎泫書中記載成長過程的諸多灰色記憶，她坦言在書寫過程中，「許多成長過程中恐怖回憶再度席捲我，讓我不由自主爆哭、發抖，一度不敢再動筆。」對比她順遂出道，以女團Twinko走紅歌壇，並跨足戲劇和綜藝，光鮮亮麗的背後，卻有著傷痕累累的疤痕，揮之不去。

不過出書這條路，她從下定決心到實現，「足足反覆掙扎了四年！」往往寫到嘔心瀝血，她表示：「最難地就是精神狀態切換，明明快撐不住了，還是要繼續寫⋯。」

篠崎泫勇敢面對自我，娓娓道來心路歷程，「若要提困難之處，是要重新回去『鉅細靡遺的』，面對那些難以啟齒的巨大傷痛。」又提到寫書之外的時間，「我要繼續維持活潑開朗的我，覺得當時很像精神分裂，加上寫書過程，也同時經歷一些現實生活中的重傷，當時有『投降』求助精神科醫師⋯。」又再一次經歷了精神治療一段時間後，才能好好振作繼續寫，也讓書比原訂時間晚出了好幾個月。

很多人聽完篠崎泫的故事後，無法置信她到底如何活下來的？如今她已可以坦然面對傷痛，笑說：「現在透過寫書也好，透過訪談也好，就勇敢再去梳理這些回憶。的確過去是有壞念頭，但最難能可貴的是自我約束，很慶幸自己沒走偏，有點像是某程度的叛逆，別人越覺得妳會怎樣，我就越不怎樣，活成我想要的樣子。」

她坦言簽書會前一晚蠻緊張的，「但最近實在真的太累，倒頭就睡著，還差點爬不起來！」她也特別跟前來的粉絲說：「相遇不是偶然，謝謝你們選擇了我的書，也謝謝你們讓我走進你們的生命裡。」