「神不擲骰子」日前參加在高雄舉辦的「Takao Rock! 2023 - 打狗祭 – 」。（打狗祭提供）

日本新生代搖滾樂團「神不擲骰子」由主唱柳田周作、吉他手吉田喜一、貝斯手桐木岳貢以及鼓手黒川亮介組成，2020年7月正式出道後，礙於疫情而無法走出日本，沒想到第一個海外開唱的地方就是台灣，4位團員都相當興奮，經紀人還在東京請了台灣人家教惡補替他們惡補中文。

「神不擲骰子」日前首度來台，參加在高雄舉辦的「Takao Rock! 2023 - 打狗祭 – 」，主唱柳田周作以全中文問候，展現苦練已久的成果，他也表示「我們的音樂能讓大家聽到真的很開心。就算話語不一樣，我們都是人類。希望世界不要再有紛爭」。最後高喊：「我們一定會再來！希望大家每天都很幸福喔！我愛你！」在熱烈的掌聲中結束了首次海外演出。

在高雄吃了沙茶火鍋的他們，上來台北則是「食」力突飛猛進，短短2天1夜去了士林夜市與九份，首度吃到道地小籠包的評語竟是「肉汁水球」，而國外藝人總是避而遠之炸臭豆腐連他們自己都很意外，表示其實滿好吃的，4人異口同聲地樂喊：「台灣好棒，不想回去啦！」

「神不擲骰子」是經紀公司力推的潛力樂團，今年上半年更演唱同門大師兄福山雅治主演夯劇《Last Man－全盲搜查官－》插曲〈修羅之巷〉，他門也將於本月28日開始日本全國巡迴演唱會，最新專輯《心海》已在各大數位音樂平台上架。