梁舒涵15日參與賽事。（寬寬整合行銷提供）

子賢與全明星好友們15日參與賽事。（寬寬整合行銷提供）

梁舒涵與子賢15日參與賽事。（寬寬整合行銷提供）

斯巴達障礙跑競賽14、15日在新北平溪進行賽事，身為斯巴達推廣大使的梁舒涵、子賢今到場參賽，先前2人皆只參加過5公里SPRINT組的比賽，這次首度挑戰10公里的SUPER組別，賽前坦言十分緊張，希望能安全地順利完賽。

子賢因參加《全明星運動會4》認識許多志同道合的好友，幾人相揪參加今年4月的斯巴達高雄場賽事，沒想到大家玩上癮，因此子賢與藍隊隊友許得瑋、吳珝陽等人決定再次參與這次10月的新北場賽事，並更進一步挑戰10公里的組別，展現了《全明星4》的運動實力；而近期《女兵日記》重播反應熱烈，梁舒涵也於路上被選手認出來，大方的她豪不介意自己比賽的狼狽模樣被看到，反而親切地與選手打招呼合照。

子賢坦言，這次平溪的賽事是他有史以來跑過路線以及關卡最困難的一次，而最後的水關（Dunk Wall）令他印象十分深刻：「讓我想到了英國Tough Mudder的慘痛回憶。」雖然過程艱辛，但子賢認為能和《全明星4》的好友一起參賽很開心，希望未來還有機會一起挑戰：「這次藍隊助理教練Choco甚至挑戰了兩天跑完21km、10km、5km，一次完成大滿貫。今年只有飲恨拿到兩個獎牌，明年希望可以挑戰21km。」

在《女兵日記》中飾演葉素娥一角的梁舒涵這次與「女兵戰友」林宜禾的老公蘇安邦一同參賽，林宜禾則在一旁陪跑加油，梁舒涵笑說：「好險蘇安邦關卡幾乎都有過關，不然差一點我就要害我的朋友夫妻失和了。」她也分享到這次的賽道讓人在前段就消耗很多體力，好險有在賽前給教練惡補，才能順利完成之前沒辦法過關的拉重物關卡。

最終，梁舒涵與子賢皆順利完賽，儘管全身泥土但仍十分開心，身為活動推廣大使的他們表示很開心能看到這麼多選手跟他們一起享受比賽、挑戰自我，感謝長期支持運動賽事的永豐銀行大力支持斯巴達，以及一路相伴斯巴達成長的World Gym健身房，讓賽事可以更加順利圓滿，希望能有越來越多人愛上斯巴達障礙跑競賽。