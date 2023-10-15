澳洲昨天舉行「原住民之聲」修憲公投，決定是否將設立原住民諮詢機構寫入憲法，但遭佔多數的白人否決，原住民今天對在這項具約束力和里程碑意義的公投中受挫表示慎怒和悲傷。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）敦促陷於分裂的澳洲「本著團結的精神」療傷止痛後，原住民領導人呼籲「沈默一週」，以哀悼這次公投「令人痛苦」的結果。

今天上午，計票超過70%後的結果顯示，被問到是否應該修改1901年的憲法，以承認第一批原住民的地位時，有60%的澳洲人說「不」。

這項修憲提案原本將創立一個諮詢機構，以對國會傳達原住民的「聲音」，並負責解決原住民社區普遍的不平等問題。

但這項提案在澳洲全國各州都遭到否決。

原住民權益團體今天表示，數以百萬計的澳洲人不理會這個為「殘酷剝削我們人民」贖罪的機會。

一份聯合聲明寫道：「現在是沉默、哀悼並深入考量此結果後果的時候了。」

聲明中說：「事實的情況是，我們提出了承認（原住民地位）的建議，但遭到拒絕。現在我們知道在自己國家的處境了。」聲明並呼籲「沉默一週」，以示哀悼和反思。

原住民選民羅馬斯（Auntie Shirley Lomas）無懼公投失敗，說這不會摧毀她的決心。

她在公投結果出爐後說：「原住民已經在這裡生活6萬年了，而我們會繼續留在這裡。」

「選民投下反對票，因為他們害怕改變，多數人甚至一個原住民都不認識。」

澳洲2600萬人口中，只有不到4%是原住民。