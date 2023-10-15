巴勒斯坦激進組織哈瑪斯上周對以色列發動突襲戰以來，大量假消息流竄。全球首富馬斯克擁有的社群媒體X（前身為推特）更遭歐盟點名指控傳播假訊息。可是馬斯克不但嗆聲要歐盟列出違規事項，之後更忍不住發聲抱怨，表示平台廣告收入大幅下滑。

馬斯克是在女演員兼製片人Katherine Brodsky發表關於平台支付的推文時做出回應。今年8月，X平台啟動創作者廣告收入分成計畫，但Katherine Brodsky似乎不太滿意X平台支付給她的分成。她透過推文表示，「我對X的看法不斷上升，但支付卻不斷下降。很有意思」。

馬斯克隨即在她的推文下回應稱，「戰爭期間我們平台上的廣告收入大幅下降」，除了解釋分成減少的原因，也有意凸顯X平台受到戰火波及的影響。

Advertising revenue on our platform drops massively during war — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2023

不過歐盟日前已正式提出警告，依據「數位服務法」（DSA）要求X做好管理平台上所有有關戰爭的消息，否則將面臨該年營收6%的天價罰款。若以X去年的銷售額為基準，罰款規模高達2.64億美元（約新台幣86億元），如果問題反覆出現，歐洲當局甚至有可能勒令X退出歐洲市場。X執行長Linda Yaccarino則表示，以巴衝突發生後，該平台已刪除數百個與哈瑪斯有關的帳戶，並刪除或標記了數萬條內容。