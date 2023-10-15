國民黨總統參選人侯友宜（前排左四）15日至台中烏日臻愛花園飯店舉辦「醫起守護台灣－中區醫事團體侯援會」成立大會，逾千名醫事人員到場支持，一同合影。（潘虹恩攝）

國民黨總統參選人侯友宜（中）15日至台中烏日臻愛花園飯店舉辦「醫起守護台灣－中區醫事團體侯援會」成立大會，支持者爭相和他握手。（潘虹恩攝）

國民黨總統參選人侯友宜15日至台中烏日臻愛花園飯店舉辦「醫起守護台灣－中區醫事團體侯援會」成立大會，除了細數醫療政見，並批民進黨執政最大危機就是國家安全和弊案連連，他若上任會守護台海安全並徹查弊案，否則「再多醫護人員都挽回不了戰爭的殘酷」，並還給人民公平正義。

「醫起守護台灣－中區醫事團體侯援會」成立大會15日下午在烏日臻愛花園飯店成立，吸引逾千名醫事人員到場支持，「凍蒜」聲此起彼落；黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、江啟臣、前立委顏寬恒以及立委參選人林家興、黃建豪、羅廷瑋和廖偉翔都到場。

侯友宜說，1個月前他拋出成立癌症基金、放寬巴氏量表限制及醫療保健預算達GDP8％等政見後，民進黨多年不做，現在開始跟進，但以前不做等到選舉才來做算什麼政府？如果都要等選舉，那就換人做。

他說，醫生最重要的就是同理心。過去他身為警察，辦案幾天不睡、冒險犯難，也都是感同身受被害者之痛，結果疫情爆發時，新北市最嚴重，提出入境普篩、口罩實名制、快篩等同確診等中央起初都不做，後來才做，就連居家照護也是新北市先做，「那個歲月大家不要忘記，缺疫苗、缺口罩、缺快篩，都是醫護撐起半邊天、頂過疫情，誰給你們鼓勵、同情？民進黨又在哪裡？」，政府應該要把人民痛苦當成他的痛苦，做對是應該的、做不對就道歉。

話鋒一轉，侯友宜批，民進黨執政最大危機，一是國家安全再來是弊案連連。7年多來，飛來的不是客機都是戰機，陸客、陸生也都沒有，台海不安定，國家人民要付出戰爭的代價，他不允許戰爭在兩岸發生，要以避戰為最大責任，否則等發生都來不及；這次選舉絕對是戰爭與和平的選舉，若戰爭來臨，再多醫護人員都挽回不了戰爭的殘酷。

他也表示，辦案是他的專長，政黨輪替後要將把弊案找出來，還給人民是非分明、公平正義，也還給醫事人員公平的對待；明年元月13日是蔣經國先生的逝世紀念日，10大建設、經濟奇蹟在他的手裡締造，呼籲支持者記得蔣經國說的「逆境堅定力，風雨生信心」，大家一起走，再大困難都不怕。