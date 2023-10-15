高雄電影節15日舉行「後難題短片輯」媒體見面會，邀請丁啟文、吳季恩、林劭慈3位導演加主演群出席。其中《注意看，這個女人》由丁啟文執導，林幻夢露、丁寧、李想、董韋伶領銜主演，丁寧已連續多年支持高雄電影節的各項短片作品，她笑說：「因為可以離家遠遠的，可以暫時離開小朋友，我每一年都想來參加。」這次參與的作品上演血淋淋「女人為難女人」戲碼，讓丁寧深有感表示：「我認為女性們要互相支持、鼓勵，因為大家都不容易。」

《注意看，這個女人》是一部以荒誕有趣的外衣包裝，但實際上十分沈重的短片。談及片中諸多女性議題橋段，丁寧再次強調：「你們長年都知道我非常支持性平，這是非常重要的，長期關注女性在社會上的壓迫，因為我們還是活在父權社會中，我們就是在這裡，意識一定要抬頭，你要知道你真的被欺凌了」。

丁寧更補充一段故事，表示她家附近鄰居常讚美自己有個「好老公、好爸爸」，細問之下才發現這是因為鄰居常看到老公帶小孩子上學，丁寧直言：「他帶孩子去上課就是好爸爸、好老公，但這些事，很多母親都在做、每個媽媽都會這麼做，但社會對母親的要求卻更高。」

丁寧於1998年曾以作品《破輪胎》獲得金馬獎評審團特別獎，她在片中有正面全裸的演出，回想當年大家對她身材的評價，丁寧直言：「我不後悔，畢竟我們要為自己的決定負責任。」但她接著補充：「只不過我會想，我有這麼多精彩的表現，你們卻只看到我的身體嗎？那是最重要的嗎？」

上個月才以作品《倒數回擊》登上桃園電影節開幕片的丁寧，這次在高雄電影節又以不同作品亮相。要接觸這麼多不同角色，下戲後會很難抽離嗎？丁寧開玩笑直言：「再怎麼沈重的角色都比不上『媽媽』這個角色。我回家看到3小孩，這邊在吵架、那邊在打架，一下子學校老師又傳訊息來，什麼脫離角色的問題都不存在了！」