中職富邦悍將高國輝在9月30日進行引退儀式，不過之後仍持續出賽，直到悍將確定下半季出局，高國輝在今天被球團下放二軍，球員生涯正式畫下句點，未來將以教練身分繼續貢獻。

高國輝在9月初召開記者會宣布今年球季結束就要引退，悍將球團在9月30日幫高國輝舉辦引退賽，引退儀式中高國輝4兄弟合體，並在破萬球迷前「完美輝擊」，「紅蜻蜓」加油曲響起，高國輝重現開轟後回本壘接受隊友歡呼的熟悉慶祝畫面。

在高國輝的引退儀式過後，因為悍將要持續拚戰績，高國輝繼續在一軍比賽，從10月1日開始出賽8場，敲出6支安打，包含3支二壘安打。

不過隨著悍將昨天確定在下半季遭到淘汰，悍將今天將高國輝下放二軍、拉陳真上一軍，由於下二軍之後至少要10天才能回到一軍，悍將本季最後一場例行賽是25日，代表高國輝的球員生涯也正式告一段落，但高國輝未來將換個身分，用教練身分繼續為悍將貢獻。（編輯：張雅淨）1121015