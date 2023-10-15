賴清德副總統今（15）日下午到凹子底森林公園參加「2023高雄毛孩嘉年華」活動，他說，現在大家把毛孩當小孩一樣照顧，從出生、飲食、補給營養品、玩樂、醫療、長照、殯葬等各階段的需求，毛孩的產業很廣大，產值約600億元，政府也有責任來規畫照顧這一塊。

賴清德下午到凹子底森林公園與貓狗同樂，高雄市長陳其邁，民進黨立委趙天麟、邱志偉、許智傑、劉世芳、李昆澤及在地議員等人陪同出席。

賴清德說，他以前擔任台南市長推行毛孩政策，協助毛孩找工作，比如去工廠當防衛犬、到學校當老師的陪伴犬幫助小朋友，也訓練狗當防疫犬保護民眾。他也分享印度聖雄甘地的一段話：「一個國家的文明程度，就看它怎麼對待動物」，可見對動物越友善的國家越文明，中央地方會一起努力，讓台灣成為動物友善的國家。

陳其邁致詞時自稱「貓派」，介紹家裡的愛貓「小米」和「Muji」，他說，毛孩是最可靠的家人，大家現在都非常重視毛孩的權益，高雄積極推動寵物長照、寵物生命紀念法制化等工作，目前有動物保護協調會報、寵物長照要點，市府會持續與獸醫師公會及寵物公會合作，讓毛孩們在未來可以受到更完善的照護。