《如果時間在此刻停下》劇組出席高雄電影節媒體見面會。（高雄電影節提供）

高雄電影節迎來影展第二週，15日舉行「後難題短片輯」劇組媒體見面會，《我可以暫時逃跑一下嗎》導演吳季恩分享，當初經歷低潮，真的如片名一樣，拍攝期間竟突然「逃跑」停拍三週，讓主演楊傑宇、黃惟很錯愕，所幸經過休息沈靜，回來拍攝狀況順利很多，不過吳季恩卻說還不知道損失多少，「看製片眉頭皺很深」。

後難題短片《我可以暫時逃跑一下嗎》正是導演吳季恩的切身心境，他坦言自己遇到創作瓶頸，拍攝期間突然直接停拍三週。男主角楊傑宇透露自己剛開始和吳季恩磨合很久，坦言一開始很沒自信，到後來願意全權信任導演，印象最深刻的是在浴缸打手槍那場戲，當時自己很投入其中，鏡頭一卡才意識到自己物理、心理上都好赤裸，他承認當下腦中確實有一個對象，被虧難道是近期很紅的日本AV女優河北彩花？他笑言「不好說」。

《如果時間在此刻停下》創作靈感來自導演林劭慈參加阿嬤的喪禮，面對死亡，從告別式出發，林劭慈想傳達兩代女性之間的代溝以及彼此之間的告白。張詩盈片中飾演為家族付出的嬸嬸，她首次在螢幕前大裸背，談到前陣子演員職場保護議題沸沸揚揚，她說自己遇到這狀況時反而很平常心，倒是劇組相當謹慎，清場等措施都做得很足，直言現在和多年前相比友善很多。

蒲禾菲是海選選上《如果時間在此刻停下》女主角，導演林劭慈透露，因為她實在太漂亮了，特地要求劇組不要幫他上妝，才符合角色設定，所以全片蒲禾菲都是全素顏上陣，蒲禾菲卻自爆「還是有畫眉毛啦」，外型相當亮眼的她主修舞蹈，還到國外深造碩士學位，但她最終仍然違背父母期望，想走演員之路，坦言「越了解演員這職業，越會發現美麗的東西，當演員後我發覺很多樂趣 ，發現生活中很多不一樣的事情」。

童星出身的陳少卉片中調皮搗蛋，講話成熟的他說「這是每個小男生與生俱來的」，表示一開始看到劇本就覺角色跟他很像，但自己沒有到這麼叛逆，透過演這樣的角色「有點過到癮」。