蘇珮卿今年以《You’ll Live Forever in My Songs》入圍金音獎4項大獎。（賽蓮音樂提供）

「全方位電豎琴創作女聲」蘇珮卿今年以全新英文創作專輯《You’ll Live Forever in My Songs》入圍第14屆金音獎四項大獎，包含最佳專輯、最佳創作歌手、最佳樂手、最佳民謠歌曲等，寫下個人最佳成績。

對此她開心表示：「非常感謝評審的肯定，這張作品是生命與靈感女神送給我的禮物，雖然讓我走過地獄幽谷，歷經生命最低潮的苦痛，但接受到的愛與如今一切都是甜蜜收穫的果實，更感謝參與專輯裡的所有人事物。」其中入圍最佳民謠歌曲〈My Inner Palace〉更是蘇珮卿去找創作精靈許哲珮催眠進而靈感誕生。

蘇珮卿向來是典禮常客，過去曾獲得金曲獎最佳新人提名，金音獎部分更是多達13次入圍。今年初她發行第二張全創作專輯《You’ll Live Forever in My Songs》，是一張記錄癌後重生的療癒之作，不僅挖掘生命最黑暗的時刻，更陪伴自我走向光明的一面，即便過程之中痛苦不堪，卻都成為生命創作的最佳養分。她提到：「治療期間，一度以為我的音樂生命就要終止了，甚至還想說以後乾脆去賣房子，但沒想到某一個瞬間，老天爺突然給我源源不絕的寫歌靈感，一個月裡寫了十多首歌，最終完成這張作品，原來真正治癒我的，還是音樂。」

喜迎4項入圍，改寫個人最佳紀錄，尤其更是創作歌手與樂手雙入圍局面，展現無比優異的寫歌與演奏多重音樂才華，其中〈My Inner Palace〉提名最佳民謠單曲，蘇珮卿笑說：「這是一首被催眠而誕生的歌。」跟創作精靈許哲珮感情十分要好的她，在重病重生後，某一次特地到北投體驗催眠，一窺自己的前世，沒想到出現意想不到的畫面，她說：「我在催眠神奇國度裡，看見自己曾經的模樣，看見內在宮殿、後院櫻桃樹、還有漂浮在宇宙中的生命光芒，於是我把珍貴的記憶片刻譜成歌曲，想好好永遠珍藏於心中。 」

〈My Inner Palace〉整首歌所有樂器都是蘇珮卿獨自彈奏錄製，從豎琴、印度笛、長笛到電子節奏以及演唱合聲，完美融合印度音樂與世界民謠音樂兩種曲風。歌曲獲得提名時，蘇珮卿在外跟兒子喝下午茶，忽然收到各方訊息，她的家人還幽默笑說：「你最佳樂手獎後面一大串，真的是都給妳就好了啊！還是妳那麼沒有朋友。」入圍作品〈My Inner Palace〉今（15日）釋出MV，攜手實驗動畫藝術家顏維萱合作，用繪畫、光影與動態影像結合，成為一個充滿迷幻光影色彩的影像成品，仔細看還能一虧蘇珮卿裸背入鏡。