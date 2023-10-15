伊朗名導戴瑞奇麥瑞（Dariush Mehrjui）曾執導《奶牛》、《梨子樹》等等電影，被視為20世紀70年代初期伊朗新浪潮運動的創始成員之一，他大多數的電影創作都受到文學啟發，在伊朗拿下無數獎項，是當地備受尊崇的電影人，近日驚傳他與妻子亡於家中，脖子上均有刀傷，疑似遭人殺害，享壽83歲。

根據外媒《美聯社》報導，伊朗導演戴瑞奇麥瑞與妻子在家中慘遭身分不明的襲擊者殺害，當地司法官員侯賽因法澤利（Hossein Fazeli）表示兩人被發現死於家中時，脖子上有刀傷，是戴瑞奇麥瑞的女兒莫娜（Mona Mehrjui）週六晚間去德黑蘭郊區探望父親時發現了屍體，當局目前正在調查中，但沒有透露可能被殺害的動機，雖然戴瑞奇麥瑞的妻子曾在社群抱怨治安問題。

戴瑞奇麥瑞出身於中產階級家庭，他拍攝的第二部電影《乳牛》改編自伊朗作家薩伊迪（Gholam-Hossein Sa'edi）的小說，兩人是朋友關係，薩伊迪提議可以合作劇本，電影於1970年上映後獲得高度評價，但被伊朗政府禁映1年多，只因薩伊迪的作品高度批評伊朗政府，這讓他被捕了16次，該電影1971年因政府拒絕給予許可證，因此他們只能偷偷報名威尼斯電影節，該片獲得威尼斯國際影評人獎，1998年他在芝加哥電影節獲銀雨果獎，1993年他在聖賽巴斯蒂安國際電影節獲金貝殼獎，戴瑞奇麥瑞的作品中充滿著他對當代社會現況的關懷，他的離世令不少電影人感到惋惜。