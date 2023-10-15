美國之音引述路透分析，俄羅斯總統普丁將於本周在中國會晤中國國家主席習近平，持續加深中俄之間的「無上限」的夥伴關係。中俄能源合作將是此次會晤焦點，自烏克蘭衝突爆發以來，全球主要產油國俄羅斯鞏固了與中國的能源關係。

普丁將出席於10月17日至18日在北京舉行的「一帶一路」國際合作高峰論壇，這是海牙國際刑事法院今年3月對普丁祭出逮捕令之後，他第一次離開前蘇聯範圍。

普丁2022年出兵烏克蘭之前訪問北京，並與習近平發表聯合聲明，稱俄中兩國的全面戰略夥伴關係達到「歷史最高水準」；中國官方當時以「無禁區、無上限、無止境」形容兩國的友好關係。

路透分析，普丁和習近平會晤，目的是加深美國兩大戰略競爭對手之間的關係。美國將中國視為最大競爭對手，俄羅斯則是美國最大的國家威脅，拜登認為，這個世紀將由民主與專制之間的生存競爭定義。

報導引述哈佛大學教授、前柯林頓政府國防部助理部長格雷厄姆‧艾里森（Graham Allison）指出：「美國不得不面對一個令人不安的事實，就是一個迅速崛起的系統性競爭對手和一個擁有最大核武庫的復仇主義超級大國緊密地聯合起來反對美國。」

自2022年烏克蘭戰爭以來，普丁大多數時間都待在前蘇聯境內。去年7月普丁曾訪問伊朗，而今年3月位於荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）發佈對普丁的逮捕令，指控其犯下從烏克蘭非法遣送數百名兒童的戰爭罪。

此次訪問中國是國際逮捕令發佈後，普丁首次離開前蘇聯範圍。訪華前，普丁先走訪了吉爾吉斯。

路透報導稱，此次普丁與習近平會晤主要有五大看點。首先，中國國防部長李尚福消失之後動向，各界中國觀察人士密切關注，中方將由誰主導與俄羅斯軍方官員的互動談判。

戰爭武器方面。美國已警告中國不要向俄羅斯提供任何武器，儘管西方媒體數次報導北京考慮提供俄羅斯武器和彈藥，中國強烈否認指控。

此外，普丁和習近平一向不吝於展示他們之間的緊密友誼，例如贈送冰淇淋、欣賞熊貓、頒贈勳章、私人公寓聊天等，此次會晤如何展現情誼也將是觀察看點。

第四，石油與天然氣的進出口會否有進一步合作。中國是俄羅斯原油主要進口國，從而支持了俄羅斯經濟。

報導稱，俄羅斯能源巨頭天然氣工業公司（GAZP）和俄羅斯石油公司（ROSN）的負責人都加入普丁訪問中國的隨行團隊。俄羅斯希望達成向中國出售更多天然氣的協議，並計劃建設西伯利亞力量2號管道，該管道將穿越蒙古、通往中國，年輸送量為500億立方公尺。

另一關注點是貿易，俄羅斯對中國依賴日漸加深。9月先行訪華的俄羅斯經濟部長馬克西姆‧雷謝特尼科夫（Maxim Reshetnikov）當時表示，今年上半年，俄羅斯與中國之間的貿易增長了30％，並將在2023年超過2000億美元。中國海關數據顯示，9月中國對俄羅斯進出口年增速較8月加快。