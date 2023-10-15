近年不斷傳出東區豪門尼克想把灰狼狀元中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）交易入隊的消息，據《紐約郵報》記者邦迪（Stefan Bondy）消息，儘管唐斯已經簽下大約，尼克仍然持續關注著他的動向。

15日尼克坐鎮麥迪遜花園主場迎戰灰狼的熱身賽，合作兩個半賽季的師徒席波迪（Tom Thibodeau）、唐斯再度重逢，離開公牛後，席波迪自2016-17年賽季執教灰狼，帶領球隊終結13年未進季後賽的慘況，雖然曾傳有不合傳聞，但根據邦迪引述相關人士消息，席波迪不排斥迎來再次執教唐斯的機會。

「他在球技上不斷追求進步，是充滿天賦的球員，尤其他是長人，又有很多進攻手段，我們就親眼見證他贏下三分球大賽冠軍，沒有什麼是他做不到的，雖然他還有些傷勢需要處理，但我看了他在籃球世界盃（代表多明尼加）的比賽，他表現非常出色，他真的是個天賦異稟的球員。」席波迪給予過去的子弟兵高評價。

唐斯去年和灰狼完成4年2.24億美元頂薪合約，未來4年的年薪將從4970萬美元起跳並逐步成長，再加上同樣獲得灰狼頂薪續約的愛德華茲（Anthony Edwards），以及戈貝爾（Rudy Gobert）2年8500萬美元的負擔，多少讓灰狼的薪資空間存在壓力。如果球隊決定和唐斯分道揚鑣，最好的去處就是家鄉球隊尼克。