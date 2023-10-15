日前小犬颱風過境，強風無雨導致鹽塵害嚴重，嘉義沿海一度累積曾停電戶數達4萬3150戶，還衍生出台電人員遭民眾持板手攻擊、騎車衝撞等不理性對待，近日在台電公司和工會支持下，遭攻擊的員工已驗傷、提告，朴子分局已將兩名嫌犯查緝到案，將依妨害公務、強制、傷害等罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

被攻擊的台電員工向警方表示，10月6日他與另一名同仁到東石鄉搶修，結果遇到2個情緒激動的鄉民，其中一人騎車衝撞後，強拉坐在工程車副駕駛座上的新進同仁下車，另一人則持板手攻擊他，還嗆「要撂人來」，因當時忙著修復電力，沒想過要提告，不過在工會支持下，等停電戶全數復電後就到醫院驗傷，11日到派出所報案、提告。

台電嘉義區處表示，第一時間得知有同仁被攻擊就主動了解狀況，但當時同仁忙著修復電力，對過程輕描淡寫，才會讓公司以為只是口角，直到工會進一步了解才確定有被攻擊情況，為捍衛第一線同仁的權益，不要再受到不法侵害，台電與工會支持同仁提告，也會針對因公涉訟部分義務聘請律師協助同仁打官司。

朴子分局偵查隊表示，被害人持驗傷單到分局提出告訴，分局立即組專案小組，迅速掌握兩名犯嫌身分並查緝到案，兩名嫌犯到案聲稱，是因為停電太久，怕收回來蚵仔會壞掉，或是養殖魚塭損失嚴重，心生不滿才會一時衝動犯錯，全案將依妨害公務、強制、傷害罪函送嘉義地檢署偵辦。

朴子分局呼籲，民眾處事應保持理性，不要因為一時情緒衍生暴力行為，任何違法行為，警方絕對以最短時間、最快速度查緝到案，並追查到底。