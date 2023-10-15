總統蔡英文在今年國慶演說中表示，她上任時，台灣的GDP規模為17.5兆元，今年預計將突破23兆元。前立委郭正亮表示，今年是蔡英文最後一次國慶演說，以為應該會說一點實話，結果把他嚇壞了，蔡英文講的話幾乎都是錯的。

郭正亮今(15日)在政論節目《新聞大白話》中表示，今年是蔡英文最後一次國慶演說，以為應該會說一點實話，他一聽真的把他嚇壞了，蔡英文講的話幾乎都是錯的。比如一開始她提及完成潛艦國造。事實上，潛艦國造召集人黃曙光說、第一艘下水、具有完整戰力是2025年。

郭正亮更指出，蔡英文稱，台灣成為世界的台灣。結果主計處才剛把今年的成長率從2.1％下修到1.6％；還有在蔡英文演講前大約一個禮拜，國際貨幣基金說台灣的經濟成長率只有0.8％，一下子重擊到0.8％。

郭正亮接著點出，主計處表示，國際貨幣基金還沒看到第四季，已經10月了，還看到「連幾黑」，國際貨幣基金不可能亂搞，1.6％被下修到0.8％，下調一半了，嚇死人了。因為同樣的報告，中國大陸是5％。