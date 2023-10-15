藍白會前會對最強參選人產生方式無共識，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰喊話，民眾黨原答應下周二再談，後來卻突然變臉，呼籲柯辦提出任何時間地點，他們都能配合，願立刻恢復對談消除歧見，「你不試怎麼有機會？」希望能夠達成整合成功的結局，並無奈嘆，他昨原本心情很好，此時心頭又來上一顆大石頭，「就是柯市長給我加上去的」。

金溥聰表示，柯文哲在8月10日說民調本來就會變化，還說有很多假民調、策略性民調，更早之前，柯還說過民調都是買的，表態率太低不準；關於民調專業知識，歡迎他坐下來談，但他可能不願意，強調「不要以己之心，度他人之腹」。

金溥聰表示，若民眾黨對提的方案不滿，不應該是「不照我的方式就不談」，這是不對的，大家可以坐下來談，昨天明明說有共識就來談，現在卻說翻臉就翻臉，更透露，柯營原本同意下周二藍白二會，突然又推翻「大家都很習慣了」，但不要因為一個主張不同，就突然又推翻所有共識。

金溥聰強調，假設柯文哲明天願談「民主初選」，藍白合應該來得及，若再拖下去、他就沒有把握，「只要柯文哲不拖，那我就可以做完」，並喊話只要要民眾黨提出任何時間、地點，侯辦全力配合，大家趕快坐下來消除歧見，希望能達成共識，提出整合的方案。

至於是否會再回函給柯陣營，金溥聰指出，柯陣營是在空中打筆戰，他還是希望採取像昨天那樣充分交換意見的方式，他也持非常開放與願意溝通態度。昨天他回家還覺得心情很好，認為大家都心存善念，「結果今天心頭又來一塊大石頭，是柯文哲加上去的」，他要鄭重表示，「請柯主席不要以己心度他人之腹」。

對於柯文哲放話「讓給國民黨侯友宜選你也不會上」，金溥聰表示，願意包容，但柯文哲講話很直，與他是不是醫生無關，有沒有道理才是重點，更說自己講話也很直，但「特意挑我人身攻擊」，柯應該就事論事，不要牽拖。

談及全民調方式，國民黨秘書長黃健庭則以台南市前議員謝龍介參選市長時為例，當時封關民調13％，最後得票率卻是43.6％，看到這些數字都沒辦法說全民調是最好的方法，「如果全民調這麼棒，那以後不用投票了，就做民調就好。」