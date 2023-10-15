台灣運彩xT1聯盟2023-24賽季季前熱身賽，高雄全家海神15日克服大半場的落後，在第4節將戰局扭轉，87比80擊敗新北中信特攻賽後教頭喬伊斯認為，球隊除了發揮一直以來的永不放棄精神，在落後下打出逆轉好球，也很開心將前一場的錯誤修正，認為這場勝利更重要。

賽後喬伊斯表示：「今天對我們和特攻就像坐雲霄飛車，兩隊有高潮、低潮，中信在上半場發揮非常好，我們一直想找到團隊更好的化學效應，場上遇到不少問題，但海神隊的精神就是落後、不放棄，會全力把分差拉近，過程中也在找場上配合更好的組合，下半場就有打出我們想要的，跟昨天的勝利比今天學得更多，球隊有去改進前一場的錯誤，因此我覺得今天的勝利更值得、更重要。」

這場比賽在下半場打出氣勢的呂威霆，喬伊斯認為，在先發球員胡瓏貿因為傷勢暫時還沒歸隊的情況下，會刻意讓呂威霆多表現，希望呂威霆可以延續去年的感覺，找到自己在場上發揮的好手感。喬伊斯補充，由於球隊例行賽10月29日打完後，大約隔3周才有下一場賽事，因此先不會急著讓胡瓏貿開幕戰就上場，會給他再多點時間備戰。

呂威霆表示，對特攻這場對他算是不容易，「因為要在有限時間做到教練要求的，我努力在每次進攻把握空擋，很開心自己有做出東西。」

特攻的領先在末節化為烏有，教頭李逸驊表示：「這場其實算打得非常好，過程中隊上年輕選手表現不錯，可惜有時好像恍神，有好幾分鐘不知道幹嘛，導致領先的士氣往下降。另外就是下半場海神三分比上半場準，我們防守上放得點被頭進了要加強，海神最後布銳克曼、瓊斯的配合相當好，針對這樣的組合是要去加強防守的。」