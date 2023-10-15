高雄梓官區15日發生槍擊案件，且傷及無辜民眾，造成3人中彈，高雄市議員李雅靜狠酸「民眾走著走著就中槍，高雄要走到哪裡才不會中槍？」、「下周重陽節市府送防彈背心當禮物」，並呼籲高雄市長陳其邁對槍枝氾濫問題採取積極行動，以確保市民的安全。

「這不是1次偶發事件，而是1個令人擔憂的嚴重問題！」李雅靜痛批，這些槍枝暴力事件已經嚴重到民眾「走著走著就中槍」的地步，這種情況絕對不應成為高雄日常。否則下周重陽節賀節禮物，可以贈送長輩防彈背心，讓市民在高雄街頭行走時感到更安心。

槍擊案發生後，高市警局回應「這是今年度第2件槍擊案」，對此，李雅靜要求警察局不要玩數字遊戲，而是應該積極協助基層員警案件調查，警局如此回應並不是一種令人驕傲的方式，尤其是當無辜市民遭受傷害時，更應積極處理問題。

李雅靜呼籲，高市府相關單位必須採取果斷行動，以解決高雄市槍枝氾濫的問題，確保市民的安全和福祉，這也是當前最迫切需要解決的問題之一，市府應全力以赴，以確保高雄成為更安全的城市。