藍白陣營對最強參選人產生方式無共識。侯辦執行長金溥聰今天呼籲，柯文哲不要以一己之心度他人之腹，柯辦提出任何時間地點、侯辦都能配合；對於柯文哲指故意提難執行的民主初選，金溥聰嘆氣說：「我無言以對。」

2024年總統大選藍白能否整合備受關注，藍白合首場會前會昨天下午在台北福華大飯店登場，雙方僅同意舉辦辯論，但對產生在野最強參選人方式無共識；民眾黨主張對比式民調，國民黨拋出以開放式民主初選決定。

雙方原定今天中午公布第2次會談時間，但柯辦今天通知侯辦，指「開放式民主初選」存有代表性不足、名冊建置與準備時間倉促等3大問題，請國民黨考慮全民調或另提可行方案，隻字未提下次開會時間。

侯友宜競選辦公室下午由執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭共同舉行記者會。金溥聰表示，民眾黨今天上午原本答應週二談，侯辦也回覆可以，甚至表示今天或明天就可以談，結果突然變臉。

金溥聰說，他迫切且誠懇地希望大家繼續坐下來談，如果對方案不滿意，雙方應試著消除歧見，「而不是你不照我的方式就不談，這是不對的，而且昨天不是談得很好嗎」。

針對柯文哲今天下午稱，一開始就表明「反對用下架民進黨當口號」。金溥聰解釋，柯文哲對此說法有誤會，國民黨是要讓做不好的執政黨下台，不是要消滅民進黨，更何況柯文哲8月接受媒體專訪時，也提過下架民進黨。

金溥聰還說，柯文哲提到自己是外科醫生、講話很直，「我要勸告，講話直不直、跟是不是醫生無關，講話有無道理才重要」，應就事論事，不要隨便牽拖。

媒體會後提問，是否再主動與民眾黨約時間。金溥聰表示，只要民眾黨提出任何時間、地點，都會全力配合，希望大家趕快坐下來消除歧見，達到整合成功的結局。

至於是否會再回函給柯陣營，金溥聰說，柯陣營是在空中打筆戰，他希望採取像昨天那樣充分交換意見的方式，也持非常開放與願意溝通態度；他要鄭重表示，「請柯主席不要以己心度他人之腹」。

媒體詢問，是否認為柯文哲是藍白合破壞者。金溥聰說，他不願意用這麼強烈字眼，「絕無此意」，而是柯文哲對於國民黨的信任度不夠；他希望雙方整合，盡量在最快時間內達成共識，讓政黨輪替。（編輯：蘇志宗）1121015