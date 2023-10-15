溥聰曝藍白二會原訂"這時間"開談! 還原"會談氣氛"嘆:怎說變臉就變臉?

金溥聰指出，從過去經驗來看，全民調經常出現很大誤差。圖為侯辦提供去年台北市長選舉民調。（侯辦提供）

關於在野最強候選人決定方式，國民黨與侯友宜競選辦公室昨提出「開放式民主初選」，不過民眾黨主席柯文哲今直接否決，要求提出其他方案才願意繼續談。對此，侯友宜競辦執行長金溥聰與國民黨秘書長黃健庭今舉行記者會，重申「開放式民主初選」才是最直接的評比方式，避免全民調易受外部因素干擾的狀況，金溥聰也強調，怎樣才是最好的方式，並非一次會議可決定，誠心希望雙方可以繼續會談，並願意配合民眾黨任何時間地點的安排。

金溥聰首先指出，他與黃健庭秘書長在昨天會議中，分別代表競辦、侯友宜以及國民黨，昨日會議和今日記者會的內容，都是黨和競辦達成共識後的看法，並非柯主席所說「一盤魚脯仔全全頭」。金溥聰也說，希望柯主席不需要刻意針對他個人，「我從政以來一直是角色理論，扮演好每一個當下角色，我今天的角色是侯友宜幕僚，完全配合參選人意志，沒有任何個人想法，請柯主席不要誤解！」黃健庭也強調，國民黨徵召侯友宜參選總統後，國民黨跟競辦就是一個團隊。

針對柯文哲主席及民眾黨關於「開放式民主初選」的說法，金溥聰也一一予以澄清及說明，金溥聰表示，民主初選在全世界民主國家如南韓、美國、法國已行之多年，是訴諸直接民意、能有效找出最強候選人的方式。他強調，在野聯盟必須要把可能灌票、可能干擾選出最強候選人的因素排除，所以政治理念認同卡就是要過濾掉存心來干擾的人，也就是避免綠營灌票，過程並沒有牽涉到柯主席所說的造冊、代表性不足的問題，而是以開放式的投票，展現最直接民意。法國不同政黨的聯合開放式初選，不分黨派，只要繳交2歐元即可參加投票，也是一種過濾方式。至於時間部分，金溥聰說，只要明天繼續談，有把握來得及，「但他如果一直拖下去，我們就沒有把握」。

金溥聰進一步表示，對於全民調的質疑，就是在於民調的效度是否能真正測到目標，至於民調的科學效度與信度問題，他很樂意公開和柯主席討論這個科學數字問題。且從過去經驗來看，全民調經常出現很大誤差，如去年台北市長選舉得票率，蔣萬安42.29%、黃珊珊25.14%、陳時中31.93%，但選舉前約三個月做的民調，卻是蔣萬安29.6%、黃珊珊28.2%、陳時中25.6%，跟最後投票結果差異巨大，封關前民調同樣如此，就連排名也不同。金溥聰更補充，柯文哲主席過去也多次親口說過，有很多假民調、策略性民調，甚至說民調可以用買的，顯見對於全民調，連柯主席自己都有不同看法。

關於民眾黨表示，為何民主初選這麼好的方法，國民黨過去不使用？黃健庭說明，國民黨的提名辦法包括民調、黨員投票和幹部評鑑，都明訂在規章裡。每一次採取什麼方式，都由中常會決定。今年是中常會決定採取徵召，中央黨部以民調和幹部評鑑作為標準。

金溥聰也提到，關於下架民進黨的訴求，並非要消滅民進黨，而是要讓政黨輪替，讓做不好的民進黨政府下台，但柯主席卻似乎刻意導向是搞台灣對立，金溥聰並提醒，柯主席先前接受專訪時也有提到下架民進黨的目標，「相信柯主席講這句話也不是說要消滅民進黨，所以不用刻意扭曲我們的原意」。

金溥聰呼籲，希望大家心存善念，柯主席也不要「以己之心度他人之腹」，講話直不直跟是不是當外科醫師沒關係，說話有沒有道理才是關鍵，金溥聰強調，國民黨跟競辦希望能夠繼續坐下來談，消除歧見，努力達成整合，因此對於民眾黨提出任何會談的時間、地點，都會全力配合，若大家有心要合作推動政黨輪替，應該以包容態度進行磨合、整合，達成共識後攜手合作。金溥聰說，「昨天開完會回家心情原本還很好，今天心中突然多一個大石，這個大石就是柯主席加上去的，說變就變，無言以對」。