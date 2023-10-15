中華健兒在杭州亞運留下19金20銀28銅成績，金牌數追平1998曼谷亞運的最多紀錄，接下來換中華帕運代表團接棒前進杭州，準備在10月22日到28日杭州亞帕運為國爭光。

這是第4屆亞洲帕拉運動會，過去前3屆，中華隊在2010年廣州亞帕運獲得8金7銀11銅、2014年仁川帕運4金10銀24銅，上屆2018年雅加達亞帕運2金9銀14銅，面對外界體育實力競爭快速成長，讓中華隊總體成績出現萎縮，今年亞帕運將是關鍵的一役。

為了鼓舞中華亞帕運代表團士氣，愛爾麗集團除了贊助，總裁常如山和執行長劉怡萱都將隨隊出征，集團也準備好豐富獎金給予在這次賽會創造佳績的選手，以期待選手全力以赴共創佳績，常如山表示：「表現好的選手，我們自然會多發一點獎金，但重要的是，希望中華隊要在比賽中表現出運動家精神，在杭州亞帕運中表現出台灣人的拼博精神。」

今年4月獲得中華帕林匹克總會頒贈「公益親善大使」後，常如山更加努力攜手推展身障運動，過去是泰拳好手的他並說：「我非常佩服身障運動員的毅力，他們的辛苦要比一般選手強度要更高過於十倍，我們的贊助不過是小愛，真正大愛是這些執行的選手。成績固然重要，但重點是選手要能享受比賽的過程，不管輸贏，全力以赴！」