桃園市衛生局續查美國豬肉標示不實，會同食品藥物管理署查獲業者出貨2項豬肉產品時，雖外包裝標示原產地為美國，但供應下游時產品報價單與出貨單原料產地卻標為加拿大，涉嫌標示不實，竹縣衛生局15日接獲通知，該產品流向竹縣8家業者，緊急聯繫業者下架。

衛生局表示，接獲桃園市衛生局通知該2項美國豬肉產品分別為「豬腳圓切片5片／斤-12Kg／箱＜可愛家＞加拿大」、「豬腳圓切片4片／斤-12Kg／箱＜可愛家＞加拿大」，玉釩公司於出貨單註記為加拿大。

衛生局即刻緊急依流向名單查核竹縣業者共8家（販售業4家、餐飲業4家），初步電話聯繫業者多數未營業。稽查人員現場稽核其中3家，15日當天均未營業。另外有1家業者在竹縣的分店自7月起已無營業、1家表示接獲通知待回收退貨、1家表示已無庫存相關產品，剩下2家經電話聯繫均無人接聽，稽查人員將盡速現場查核確認，保障消費者權益。

衛生局呼籲食品業者，應確實遵守豬肉原產地標示規定，並保存肉品來源佐證資料備查，未標示豬肉原料原產地者或原產地標示不實之情形，經查獲屬實將依違反食品安全衛生管理法相關規定處辦。