今（15日）立法院長游錫堃至宜蘭人故事館，出席吳舒揚先生追思暨「吟風小築詩文集」。（立法院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

《吟風小築詩文集》於今年9月1日出版。（立法院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

吳舒揚先生的一生創作的詩作獲獎無數。（立法院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣吳舒揚先生為宜蘭市「惠真壇」負責人，亦是知名道士，雖僅有國小學歷，但飽讀詩書，寫詩數十年，創設詩社，其作品獲獎無數。今（15日）立法院長游錫堃至宜蘭人故事館，出席吳舒揚先生追思暨「吟風小築詩文集」發表會，並現場吟唱數首詩作，包含吳舒揚詩作《宜蘭》等，獲得滿堂喝采。

游錫堃今下午出席追思暨發表會，現場有吳舒揚夫人、宜蘭大學副校長陳威戎、仰山詩社社長簡秋水、仰山文教基金會董事長莊秀梅及企業界、學界等。游說，吳舒揚先生一生活得燦爛與精采，對社會與文化均有重大貢獻，他以歡喜、沒有遺憾的心離開這世界，大家均感念不捨。

游錫堃指出，過去小時候所讀的唐詩、宋詞，古人是以吟唱的形式來表達、呈現，但台灣早期從小學、國中、高中到大學，除了少數老師會在課堂教導吟唱外，多數學子在學時都不會；其主要原因在於1951年政府推行國語及禁說方言政策，當方言被禁，屬於方言的漢音、台語的白話音、文讀音等同一併被禁掉了。

他坦言，日治時期，漢詩詩社最多有3百餘家，平均1縣市超過10家，宜蘭就有仰山詩社，而吳舒揚先生就曾擔任過社長；但在1951年時卻全部遭禁。1990年游擔任宜蘭縣長時提倡文化立縣，同年6月25日行文至縣內各國中小學，推動方言解放，才讓學校可以暢說方言。

游接著指出，吳舒揚先生任仰山詩社社長時，承先啟後著作許多詩詞，匯聚成《吟風小築詩文集》；過去宜蘭文風鼎盛，1874年沈葆楨來台亦曾說，「淡蘭文風為全台之冠」。而吳先生著作豐富，取材多與宜蘭人文地景，民族風俗有關，獲獎無數。

游錫堃表示，今早立法院舉辦第三屆蔣渭水漢詩吟唱比賽決賽，全因教育部今年起已將漢詩吟唱融入教育體系，不只師資培訓完成，國中小亦有各類比賽可以報名，未來台灣這塊土地，到處都會有人吟唱漢詩，這就是台灣文化藝術的底蘊。