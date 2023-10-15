豐田汽車正式宣佈與日本出光興産為量産全固態電池展開合作，兩家實力堅強的企業計劃以最新技術成果飛躍式地提高純電動汽車的性能，在多項專利的基礎上加快全固態電池實用化，這將被視為對逐漸掌握主導權的中國電動車的重大挑戰。

據《日經中文網》報導，豐田與出光的合作將分為3個階段：首先聯合開發以硫化物為主要成分的電解質，並通過出光的設備進行測試；其次，豐田將開發採用這種電解質的全固態電池；最後，兩家公司將討論正式量産。

豐田社長佐藤 (左)與出光興産的社長木藤召開全固態電池合作量產記者會。（ 圖／美聯社）

報導說，豐田計劃到2026年將純電動汽車的全球銷量提高到150萬輛，到2030年增至350萬輛。由於電動汽車電池是佔車輛成本3～4成的核心零部件，左右著車輛價格和續航里程。豐田希望通過全固態電池的實用化，在純電動汽車銷售方面在捲土重來。

由於中國電動車出口的快速成長，中國自今年年中起已經成為全球最大的汽車出口國。日本汽車業界認為，電動車相對於燃油車在技術上較為簡單，但電池的能量密度仍是銷售與使用上主要的障礙，因此採用最新式、能量密度更高的全固態電池可能是日本車企反敗為勝的契機。

報導說，全固態電池是將液體電解質替換為固體，與現有的鋰電池相比，能量密度更高。如果電池尺寸相同，可以將純電動汽車的續航距離延長至2倍左右。充電時間也能夠縮短，實用化之後將獲得很大的競爭優勢。目前已實用化的全固態電池僅限於工業機械等小容量，而且由於充放電需要電池多次膨脹和收縮，固體電解質和電極之間會出現裂縫，導致性能下降，尚無法滿足汽車所需標準。

報導指出，豐田和出光自2013年開始聯合研究，雙方關於硫化物固體電解質的專利數共計達到195項，居世界前列。豐田社長佐藤恒治表示，通過技術結合，有希望研發出兼顧性能和耐久性的産品。出光的實驗設備將用於驗證量產化能力，製訂穩定的原料採購計劃。目前出光已向在澳大利亞的鋰礦企業出資，將來還將建立涵蓋廢舊電池回收再利用的一條龍體制。

據豐田公司稱，將在2027～2028年推出搭載全固態電池的純電動汽車，隨後實現每年數萬輛規模的量産。成本方面與現有電池存在較大差距，目前僅限於用於高檔車。最終産品的售價，將力爭實現與現有鋰電池相同水平的車價，同時讓這項技術成為全球標準，以此掌握市場主導權。