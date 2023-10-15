第5屆走鐘獎昨（14日）圓滿落幕，「哈哈台」勇奪「年度最佳影片獎」與「最佳紀錄片獎」2項大獎，與阿翰po影片、HOOK並列第5屆走鐘獎豐收王。

街訪專家「哈哈台」目前已擁有突破82萬粉絲訂閱，去年首次報名即得獎，今年以「《哈哈台地區的街訪》放假時間的移工閒人」挑戰「訪到心坎獎」連莊失利！不過卻以該片勇奪「年度最佳影片獎」。

杰德影音執行長暨哈哈台創辦人林志杰從頒獎人黑龍與好味小姐手中接過獎項感性地說：「大家好我是Jay，哈哈台成立於2015年，今年已經八歲了，我們這段時間製作超過一千部影片，非常榮幸能夠提供了這個舞台讓優秀的創作者發揮他們的才華並發散他們的影響力，這是哈哈台的初衷。再次感謝走鐘獎給我們的肯定，我們會努力往下走。我的母親及我的小孩都受到移工非常多的幫忙，他們已經像是我的家人一樣了，謝謝團隊們做出這個議題與非常感謝走鐘獎的肯定。」

哈哈台主持人蓋瑞收起一貫搞笑的態度，沈穩認真地對收看直播說：「有時候社會上還是存在著對移工的偏見，但我想信我們的影片可以減少彼此之間的誤會，畢竟我們生長在這麼多元包容的台灣，是一件不容易的事情，很幸福，謝謝大家。」該集另一位主持人傑尼則說：「我們看到其他人的影片很厲害，其他人可能更值得拿這個獎。後來想想，我們得到這麼大的殊榮，也許我們應該接受它，並且謝謝選擇我們的評審，也謝謝觀眾。」

傑尼突然話風一轉，講起了冷笑話：「能以移工街訪拿這個獎我早已有預感了，還記得幾個月前米其林公布名單，全台唯一蟬聯三星的是哪間餐廳？」蓋瑞想了想回答：「頤宮嗎？」傑尼面不改色地說：「這是巧合嗎？我不認為但我想我們每個人都可能會是移工，這是我們這次街訪最大的感觸，其實每個人都是一樣的，所以我們也要謝謝每個友善的人。」兩人下台前特別用越南語跟印尼語向觀眾說「謝謝」！以表達對離鄉在台、辛勤工作的移工最大的敬意。

去年哈哈台得獎的時候，正在企劃全台首部大型同志戀綜《男生男生配》，14日正巧也是哈哈台製作的首播，可謂三喜臨門，傑尼在台上笑說：「我想這也是媽祖的旨意。並呼籲觀眾支持各種多元的節目型態，因為大多異性戀的約會節目排列組合頂多5個男生搭配5個女生，但男同志戀綜不一樣，每個人跟其他人都有機會，看完會覺得你的世界被打開了。」