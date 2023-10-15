民進黨台北市中山、北松山立委參選人謝佩芬今與立法院長游錫堃到雙城街夜市掃街、拜票。（蔡佩珈攝）

2024大選進入百日倒數階段，民進黨台北市中山、北松山立委參選人謝佩芬今與立法院長游錫堃到雙城街夜市掃街、拜票，游錫堃大讚謝佩芬是會做事的學霸，更曾任民進黨國際部主任，是台灣未來迎向國際化需要的人才，也強調台灣人面對中國大陸不能害怕、說要九二共識，態度要比發生戰爭的烏克蘭更勇。

游錫堃稱讚，謝佩芬是「學霸」，獲得台大及哈佛大學雙碩士，他看過有些人很會讀書但不會做事，謝佩芬與這些人不同，是學霸又會做事，黨中央因此請她擔任國際部主任。

他說，台灣這幾年與國際關係良好，除了要感謝蔡英文總統與副總統賴清德團隊的努力，黨的角色也很重要，謝佩芬被訓練到現在，是不可多得的人才，台灣未來越來越國際化，越需要這樣的人才，希望大家讓謝佩芬高票當選。

游錫堃提到，國際社會都說台灣最危險，但現在出事的地方是烏克蘭與以色列，這代表台灣要自立自強，誠如孫子兵法所說「無恃敵之不來，恃吾有以待也」，台灣要注意的是我們夠不夠勇。

他強調，台灣面對的是跟俄羅斯一樣的獨裁者，應該要讓習近平知道台灣人比烏克蘭更勇，不能只是害怕、說要九二共識、中國說什麼就是什麼，並喊話現在最重要的就是讓賴清德當選總統、民進黨國會過半。