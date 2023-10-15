對於許多未成年的孩子來說，與性相關的各種東西很容易成為熱門話題。小兒科醫師陳木榮分享，近日他在門診時聽到3位孩子大聲唸順口溜，內容卻夾了一句「媽媽沒有小雞雞」，讓媽媽表情相當複雜，感覺回家之後就會教訓孩子們。貼文曝光後引發熱議，許多家長指出，這段順口溜最近在國小中年級相當流行，甚至流行到不少幼兒園幼童也開始念起來。

陳木榮在臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文表示，他在看診時聽到3位小孩唸著順口溜，越念越興奮、越大聲，「爸爸弄壞冷氣機，阿嬤丟進洗衣機，媽媽沒有小雞雞」，他只好故作鎮定裝沒聽到，一旁的媽媽卻是表情相當複雜，「好像是在說等一下回家你們就死定了」。

對此，許多家長紛紛回應，「最近的中年級超流行念這個，我兒子每天回家都在念」、「我兒子最近也都在唸這個耶」、「我家也會講這個，和其他小朋友還可以產生共鳴」；有網友提到，「我聽到的版本是，1234567，阿嬤掉進洗衣機，我在旁邊笑嘻嘻，阿嬤拿起打火機，燒掉我的小GG」，也獲得不少人同意，「我家也是唸這個版本」、「這個版本我家也有」。

另外有不少家長坦言，幼兒園兒童也開始流行這段順口溜，「幼稚園也是」、「幼稚園大班也是欸」、「幼兒園小班這幾天也在念⋯」、「幼兒園幼幼班也在唸，聽了會很想一拳下去」、「我兒子跟女兒在幼兒園大班時期，都曾經在回家路上念這首，回家都被好好教育，從此沒聽到過」。