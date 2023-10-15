迪士尼影集《小查與寇弟的頂級生活》2005年起播出，這部情境喜劇講述雙胞胎少年查克迪倫史普洛茲（Dylan Sprouse）和寇弟寇爾史普洛茲（Cole Sprouse），節目播出後在全球取得優異成績，兩人長大後也仍在演藝圈工作，近日迪倫與劇中一角色重聚，讓許多粉絲激動。

女星艾希莉緹絲黛爾（Ashley Tisdale）曾在迪士尼電影《歌舞青春》中飾演性格傲慢的千金，她也在電視劇《小查與寇弟的頂級生活》中飾演飯店小賣部店員，被雙胞胎之一的迪倫迷戀，時常熱情示好，不過艾希莉卻覺得對方只是個小鬼，逗趣情節讓許多觀眾印象深刻。而艾希莉從迪士尼畢業後陸續拍了幾部影視作品，近年生女後減少在螢光幕前露面，開始經營起個人社群，近日她現身位於加州的SoFi體育場時遇到了迪倫，這也是劇集結束後兩人的罕見重聚。

Ashley Tisdale reunites with ‘Suite Life of Zack & Cody’ costar Dylan Sprouse. pic.twitter.com/rzRZt7uRGk — Film Updates (@FilmUpdates) October 9, 2023

艾希莉PO出兩人的自拍照，照片中兩人露出開心笑容且貼著臉頰，迪倫留著濃密鬍子，雖然長著一張娃娃臉，但與過去相比，兩人如今看起來已經相差不多，艾希莉配文：「遇到了我的弟弟，我非常愛你！」當時迪倫正在慶祝超模妻子芭芭拉帕爾文（Barbara Palvin）的31歲生日，不過事後艾希莉將兩人的自拍照刪除，原因不明。

2. the suite life of zack and cody s01e19 (2005) pic.twitter.com/9CFbiR67t1 — k (@kornsthepooh) October 7, 2023

Remember when no one thought Maddie looked like Sharpay in the High School Musical episode of The Suite Life of Zack & Cody 💀 pic.twitter.com/QwOVafPSzW — Childhood Shows (@ChildhoodShows) December 23, 2022

《小查與寇弟的頂級生活》是全球影迷的童年回憶，兩人的重聚讓粉絲懷念：「看到馬上尖叫+暴哭」、「我的童年」、「他們看起來都很好」。