中華企業射箭聯賽第5年季後挑戰賽結果15日出爐，彰化銀行初生之犢不畏虎，兩場比賽就射下衛冕軍新北凱撒，先佔得一席總冠軍賽名額，緊接著，例行賽龍頭寒舍集團在割喉戰驚險取勝新竹市愛山林，寫下5年都叩關總冠軍賽的紀錄。

昨以25比20先下一城，彰化銀行今日繼續與新北凱撒激戰，這一戰由彰銀排點，依序為混雙、男單、女單、男團和女團，戰情拉鋸下前3場打完形成13比11，不過卻在男團遭到超車，反以14比16落後。

最後登場的女團賽，彰化銀行只在第一局平手讓出積分，在拉尾盤連下兩局後，以5比1封關，總積點逆轉來到19比17，確定直落二淘汰去年總冠軍新北凱撒。賽後彰銀總教練史正德解釋刻意安排女團壓軸的原因，「經過昨天比賽，其實我們有心理準備會在第五點決勝，但還是要看臨場發揮。」兩位女將邱意晴、李彩綺表現穩健，讓他們們對於女團戰力有十足信心。

另一組戰況，大種子中箭落馬的劇本，寒舍集團拒絕跟上，今天和新竹市愛山林誰贏誰晉級的比賽，兩隊在前面三場混雙、男團和女單都比到加射才分高下，寒舍集團帶著些微領先進入男單，奧運國手魏均珩獨挑大樑下射出7：3拉開差距，最後女團戰雖然只拿到2比6仍力守勝果，終場24比23脫穎而出，準備前進總冠軍賽討回失去兩年的金盃。

教練袁叔琪透露，今天賽前和郭振維教練討論陣型良久，甚至連星座運勢都拿來參考，女單改讓方婉婷上場，就是因為她有較佳的四顆星運勢，「怎麼排對我們最有利，我們也知道，但對手狀況真的很好，昨天輸掉並不是我們射不好，所以如果想贏，只能射得比他們更好。」

袁叔琪指出關鍵一役來自男團，擁有魏均珩、蘇于洋和劉泰言組成堅強陣容，卻在開賽形成落後，最後才迎頭趕上，逼出加射並用3支10分箭搶下，「一開始他們狀態可能不是那麼好，還好另一邊也不小心有失誤，才會最後我們加射拿走，不然對手早就贏了。」

總冠軍賽將在10月28日開戰，聯盟成立5年來都成功闖入的寒舍集團，再度獲得角逐隊史第3冠的門票，這次將面對來勢洶洶的彰化銀行，袁叔琪表示，不管遇到什麼對手，團隊都希望用最好的一面去迎戰。