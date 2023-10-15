藍白合會前會於14日首次登場，雙方對於產生在野最強候選人方式沒共識，柯文哲質疑民調初選很難執行，侯友宜競辦執行長金溥聰今也質疑全民調有效度、信度問題。對此，柯辦發言人陳智菡說，金一再否定民調的信度、效度，那為何國民黨黨內總統初選還要選擇以民調等方式綜合評比，質疑金的說法和邏輯顯然前後矛盾。

陳智菡表示，金老師是「民調專家」，一定明白任何民調都是透過「隨機抽樣」，避免有意識過濾母體、造成取樣失衡與誤差，如此方能儘可能反映真實民意，金老師一再強調現在距離投票還有3個月，民調不一定準，那麼初選不也一樣，無論「美式」、「法式」、「歐式」初選，任何金老師所崇尚的西方初選，現在的投票也不可能等於未來民意。

陳智菡說，人無法預知未來，現在必須解決當下的問題，在有限的時間條件下，民眾黨主張以科學方式體現民意，而不是一層一層過濾民意，只留下部分政治熱衷參與者，難以呈現主流民意，另外，金似乎也無法回答如何快速建立名冊，保護民眾資安與相關權益等重要問題。

陳智菡強調，金老師今日針對柯文哲主席人身攻擊、情緒性用語連發，一面又說釋放最大善意，希望儘速再談，顯得心口不一。