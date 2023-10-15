台啤永豐雲豹雙位數領先雖然在第3節被台北台新戰神超前，不過該節尾聲再要回領先，第4節再好好收尾，終場雲豹95比85獲勝，台北戰神熱身賽2連敗，是唯一熱身賽勝場未開胡的隊伍。

上半場打完落後12分的台北戰神，第3節前段讓台啤永豐雲豹陷入得分乾旱期，戰神連得10分一口氣追到55比57只剩2分差，雲豹在該節剩6分34秒才由盧捷閔的三分球下半場首度得分，接下來台北戰神又是8比0小高潮，將分數63比60超前，不過該節尾聲雲豹再努力追分，72比69、3分領先進入第4節。

第4節台啤永豐雲豹延續第3節後段找回的節奏，加上戰神進攻效率下滑，雲豹讓分差再回到雙位數，最後也無懸念地帶走勝利。

此役雲豹全隊抓了70籃板，比台北戰神多了20個，雲豹以克羅馬29分全場最高，並有7籃板、6助攻、4抄截，漢密爾頓16分、12籃板，威廉斯13分、22籃板；台北戰神強森23分、16籃板，「小台」黃聰翰投進4記三分球貢獻12分，莫布利18分、林秉聖15分。