面臨加薩危機突然爆發，美國強化支持以色列立場，派出F-15E、A-10戰機部隊前往當地，目的是阻止該地區其他派別不要介入哈馬斯和以色列之間的爭鬥。

美國空軍時報(Airforce Times)報導，10月13日，駐紮於英國皇家空軍拉肯希思基地(Royal Air Force Lakenheath)的美軍第494遠征戰鬥機F-15E攻擊鷹戰鬥機(Strikeeagle)，奉命派往中東地區。

根據公開情報(OSINT)的資料，這批戰機降落在約旦的穆瓦法克薩爾蒂/阿茲拉克空軍基地(Muwaffaq Salti/Al-Azraq Air Base)，這是美國在該地區的常用部署地點。

RAF Lakenheath’s 494th Expeditionary Fighter Squadron’s F-15E Strike Eagle aircraft arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, October 13, to bolster the U.S. posture and enhance air operations throughout the Middle East. pic.twitter.com/u8oFMXweYB — US AFCENT (@USAFCENT) October 14, 2023

空軍司令格林克維奇(Alexus G. Grynkewich ) 中將表示：「美國致力於維護整個中東地區的安全，透過部署先進戰鬥機，並與當地聯軍整合，加強我們的夥伴關係確定地區的租穩定。」

F-15E是一種雙座、雙引擎的超音速戰鬥轟炸機，特殊的武器掛架，具有龐大的武器攜帶量，實戰經驗極其豐富。

雖然F-15E服役已達30年，但強悍的性能仍然有目共睹，於是從2018年起，波音公司以F-15E為為基礎，換裝新款發動機、雷達、航電系統與新一代電子警告設備，推出F-15EX，美國空軍定名為「鷹二式」，並已確定量產100架左右。

A-10C攻擊機有著龐大的武器攜帶能力，機鼻的30公釐復仇者機砲更是有名。(圖/美國空軍)

比F-15E機隊更早到的是第 354 遠征戰鬥機中隊的A-10C「疣豬」攻擊機，這些飛機雖然速度慢、飛行高度低，但是專精於對地攻擊，有著飛行坦克之稱，是反恐戰爭的利器。

軍方發言人拒絕透露派出了多少架 A-10、駐紮在哪裡，以及還有哪些部隊可能加入其中。可以確定的是，幾十年來，疣豬一直是空軍中央司令部在歷次軍事行動的中流砥柱。

儘管 A-10 繼續部署到中東以阻止伊朗對該地區的侵略，但美國空軍仍計劃在本世紀末退役這支擁有近 50 年歷史的機隊，以便為更先進的飛機騰出空間。