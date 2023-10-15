國民黨總統參選人侯友宜（右三）15日至台中烏日臻愛花園飯店出席「醫起守護台灣－中區醫事團體侯援會」，台中市長盧秀燕（左三）到場力挺。（潘虹恩攝）

國民黨總統參選人侯友宜15日至台中烏日臻愛花園飯店出席「醫起守護台灣－中區醫事團體侯援會」，台中市長盧秀燕到場支持。她說，台中在各大評比連奪冠，治理心法就是「民之所欲，長在我心」，大讚她的兄弟侯友宜具備此特質，呼籲大家支持侯友宜當選，解決現有的長照問題。

「醫起守護台灣－中區醫事團體侯援會」15日下午在台中烏日臻愛花園飯店舉行，盧秀燕到場相挺。她先向現場醫事界支持者鞠躬表示，如果沒有大家幫忙，她不可能當選、連任站在這裡，直到未來卸任她都會充滿感謝。不過，感謝不光是心理或嘴巴說，而要用行動拿出好成績，台中市的城市治理六都第1名，用治理成績謝謝大家，讓大家知道沒有看錯人。

盧秀燕說，很多人問她治理城市的「心法」是什麼？其實所有政治人物都很努力，但心法就在「態度」，就是「民之所欲，長在我心」，民眾心裡想的、希望的，就是她要做的，「聆聽民意、尊重民意」。

盧秀燕舉例，疫情期間醫事人員要上戰場，但苦於沒口罩、藥物及篩劑，許多醫事界朋友跟他反映，怕傳染親友都不敢回家，只能趴在醫院桌上休息。於是台中市政府及多個縣市政府提出了旅館及餐飲方案，加碼感恩津貼，讓這些醫事人員能夠有機會好好休息，這就是施政能做到的細膩與體貼。

她說，侯友宜是她的兄弟，提出巴氏量表改革等措施。家人會老，以台灣有限的長照能力無法照顧，現在政府擬定的巴氏量表規則讓民眾請不到人，沒辦法照顧需要的長輩，侯友宜提出問題解決，呼籲民眾支持侯友宜擔任總統，解決全國民眾長照的問題。