據大陸商務部官網消息，今天（10月15日）商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在廣州召開外資企業外貿座談會，聽取部分外資企業在進出口方面的運營情況、問題訴求及意見建議。埃克森美孚（Exxon Mobil Corporation）、巴斯夫（BASF SE）、百威（Budweiser）、寶潔（Procter ＆ Gamble，P＆G）、大金（Daikin）、捷普（Jabil Inc.）、聯邦快遞（FedEx）、松下（Panasonic）、泰爾茂（Terumo Corporation）、沃爾瑪（Walmart）、宜家中國（IKEA）、英特宜家、中國丹麥商會等企業和在華外國商會代表參會並發言。

王受文表示，外資企業是中國外貿發展的重要力量，中國具有市場空間廣闊、供應鏈完備、人才科技要素聚集等多重綜合優勢，將為外資企業開拓中國市場的同時擴大外貿事業提供更多發展機遇。商務部將會同有關部門持續優化營商環境，為外資企業在華投資經營提供服務保障。

大陸商務部、海關總署等部門和廣東省有關部門代表參會並與企業進行交流。