據大陸官媒央視新聞報導，今天（10月15日）在第134屆廣交會舉辦期間，大陸商務部對外貿易司、商務部外貿發展局在廣州正式發布2023年《國別貿易指南》。《指南》是商務部門首次編制，從宏觀與微觀，產業與貿易機遇與風險等多個角度進行介紹，幫助中國企業提升開拓國際市場的能力和水平。據悉，《指南》在商務部網站同步發佈，並在廣交會展館免費發放，方便有需要的企業行業機構查閱和下載。

《指南》選取了中國40大出口目的地國，第一批《指南》包括美國、阿拉伯聯合大公國等20個國家。每個國別單獨成篇，從專業性、實用性、便利性三個方面出發，介紹該國宏觀經濟概況，主要進出口商品以及雙邊貿易情況，該國支柱產業以及優先發展產業相關政策，跨境電商平台以及貿易促進機構等，為中國企業開拓國際市場提供幫助。

此外，第二批《國別貿易指南》將於今年10月底之前完成發布。