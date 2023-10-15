光芒例行賽繳出分區龍頭等級的99勝，卻在分區系列賽以直落二遭遊騎兵橫掃，光芒打擊群兩場比賽下來全面熄火，合計只攻下1分，缺少大棒子布蘭登羅（Brandon Lowe）的助陣影響甚大，不過專門報導光芒消息的《DRaysBay》卻指出，布蘭登羅是大聯盟過去100年當中，在季後賽表現最差的球員。

光芒創隊至今短短26年，布蘭登羅在例行賽累積13.7的WAR（勝場貢獻值）排在光芒隊史第7，全壘打數105支則名列第6，可以說是光芒隊史攻擊能力最強的球星之一。不過只要一到季後賽，布蘭登羅就會失常，就算今年因傷缺席季後賽，仍無法逃過《DRaysBay》的手掌心。

布蘭登羅自2019年進入光芒開季名單後，球隊每年都有季後賽可以打，布蘭登羅就參與了其中29場，不過打擊卻持續掙扎，就算曾經有過在2020年世界大賽G2敲出逆轉3分炮的偉業，還是無法讓布蘭登羅擺脫「大賽一條蟲」的惡名。

《DRaysBay》以季後賽至少100打席的球員做排名，布蘭登羅在打擊率（1成15）、上壘率（1成67）都位居墊底，攻擊指數（0.423）也只贏過史考特（Everett Scott，0.357）、班克羅夫特（Dave Bancroft，0.403）。《DRaysBay》指出，史考特和班克羅夫特都是在死球年代打球，那時打者要出頭並不容易，且兩位球員都在1923年打完職業生涯最後一場季後賽，因此要說布蘭登羅是季後賽近百年來打擊表現最差球員也不為過。