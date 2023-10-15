以巴衝突持續升溫，雙方傷亡不斷增加，以色列除了連日空襲加薩外，在接近邊境的地區，集結大軍，可能準備展開全面攻擊。退役少將栗正傑示警表示，蔡政府真的不應該太早表態，一開始就說支持以色列，不要把恐怖分子引進到台灣。

栗正傑今(15日)在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，以色列在北邊，只用直升機以及美國航空母艦的助益之下，監視黎巴嫩真主黨，動不動就發射砲彈，轟炸機場，讓物資運送不到加薩。

栗正傑接著指出，黎巴嫩真主黨到現在若還沒動手，已經喪失先機了。以色列只用少數兵力、直升機，就把真主黨擋在北邊，不讓他們進來，然後集中36萬的地面作戰兵力，準備進攻加薩走廊，這已經避免不了，悲劇已經形成，而且正在進行中。

栗正傑更點出，哈瑪斯沒有後援了，現在可能還有一些戰備物資。存放在地下坑道裡。從亞速鋼鐵廠的戰例裡面，坑道戰會造成雙方很大的傷亡，如果沒有持續的後勤支援，包括油料、彈藥、糧食等3個最重要的東西，是沒辦法戰勝以色列的36萬大軍。

栗正傑覺得，以巴衝突悲劇已經造成了，台灣有沒有辦法置身事外，這是我們政府要去思考的問題。蔡政府真的不應該太早表態，一開始就說支持以色列。其實蔡政府太早表態了，他忍不住說，不要把恐怖分子引進到台灣。