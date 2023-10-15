國民黨總統參選人侯友宜今天由台中第五選區（北北屯）立委參選人黃健豪等人陪同到一中街掃街拜票，爭取年輕人支持。到多多茶坊時，黃健豪點了一杯「正面的力量」替侯友宜打氣，侯也大讚好喝！
侯友宜今天下午6點半由議員黃健豪、陳政顯、陳文政等人陪同到一中街拜票，受民眾熱情歡迎，也有不少年輕人拿著手機找侯友宜自拍，氣氛熱絡。
高中就讀台中一中的黃健豪帶侯友宜品嘗一中街美食，包括多多茶坊、福州包、八兩碳烤雞排，多多茶坊以隱藏版飲料聞名，黃健豪替侯友宜點了一杯由雪碧、養樂多跟椰果組成的「正面的力量」，侯友宜喝了之後大讚好喝，更表示「明天的力氣，今天準備好」，推薦大家來喝「正面的力量」。
黃健豪說，以前學生時期必喝的飲料店，心情不好的時候會點正面的力量來喝，昨天藍白合會前會感覺還滿融洽的，但今天看起來又有些變數，因此點正面的力量這杯飲料替侯友宜打氣。
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