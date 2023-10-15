國民黨總統參選人侯友宜今天到一中街喝多多茶坊的「正面的力量」，大讚好喝。（張亦惠攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天到一中街掃街拜票，有不少年輕人主動找他自拍。（張亦惠攝）

國民黨總統參選人今天由立委參選人黃健豪等人陪同到一中街掃街拜票，爭取年輕人支持。（張亦惠攝）

國民黨總統參選人侯友宜今天由台中第五選區（北北屯）立委參選人黃健豪等人陪同到一中街掃街拜票，爭取年輕人支持。到多多茶坊時，黃健豪點了一杯「正面的力量」替侯友宜打氣，侯也大讚好喝！

侯友宜今天下午6點半由議員黃健豪、陳政顯、陳文政等人陪同到一中街拜票，受民眾熱情歡迎，也有不少年輕人拿著手機找侯友宜自拍，氣氛熱絡。

高中就讀台中一中的黃健豪帶侯友宜品嘗一中街美食，包括多多茶坊、福州包、八兩碳烤雞排，多多茶坊以隱藏版飲料聞名，黃健豪替侯友宜點了一杯由雪碧、養樂多跟椰果組成的「正面的力量」，侯友宜喝了之後大讚好喝，更表示「明天的力氣，今天準備好」，推薦大家來喝「正面的力量」。

黃健豪說，以前學生時期必喝的飲料店，心情不好的時候會點正面的力量來喝，昨天藍白合會前會感覺還滿融洽的，但今天看起來又有些變數，因此點正面的力量這杯飲料替侯友宜打氣。